El último domingo se jugó la fecha final de la LaLiga en España. Uno de los clubes que tenía la obligación de ganar fue Celta de Vigo, pues de no hacerlo iba a perder la categoría. Renato Tapia fue uno de lo jugadores que habló fuerte y claro al respecto, en la conferencia de prensa que dio el club previo al choque contra el FC Barcelona. No obstante, tanta presión también tuvo sus consecuencias.

Si bien se vivió un ambiente de fiesta en el estadio Balaídos, luego de la victoria por 2-1 frente al cuadro azulgrana (con doblete de Gabri Veiga) , para el volante peruano fue el término de una semana muy agotadora, que terminó con colapso en su salud.

“Terminé en el hospital, me subió la presión, me bajó, estuve mareado, con ganas de vomitar... No por la situación, sino porque llegué a un estado que había cosas externas que estaban en mi mente y exploté. Eso demuestra que estaba comprometido con el club”, indicó Tapia a ESPN.

El mediocampista nacional también se refirió a su ingreso en la segunda mitad del compromiso frente al ‘Barza’. Eso sí, no dudó en mencionar las críticas que recibió a lo largo de la temporada, luego de que dejara de tener el protagonismo que vivió el primer año con el cuadro gallego (jugó 28 partidos de 38 posibles).

“Mucha gente decía que mi nivel había bajado, pero lo que yo puedo aportar al club es algo totalmente distinto y creo que lo he hecho. Me siento orgulloso, he dado el cien por cien y me voy tranquilo a mi casa, independientemente de que haya sido protagonista o no”, detalló.

Finalmente, los equipos que descenderá para la siguiente temporada fueron Valladolid, que esta temporada solo sumó 11 victorias, siete empates y 20 derrotas (40 puntos en la tabla). En el puesto 19 terminó RCD Espanyol, que ha tenido 8 triunfos, 13 empates y 17 derrotas (37 unidades). Mientras que en el último lugar se quedó Elche CF, con 5 partidos ganados, 10 empatados y 23 perdidos (25 puntos).





