Hace poco, el ‘Cabezón’ cumplió nueve meses al frente de la selección peruana y bajo su mando ha intentado transmitir sus ideales a una generación de jugadores que pasó los últimos siete años acostumbrado a la filosofía de Ricardo Gareca. El pensamiento del ‘Tigre’ quedó arraigado en la mayoría de los futbolistas que hoy son convocados habitualmente a la bicolor y a quienes les cuesta (unos más que otros) mantener esa mística que mostraban con el anterior DT. Más allá de los resultados, pasar de una escuela a otra toma tiempo, trabajo y esfuerzo, y es necesario atravesar ese camino para que por fin podamos ver con claridad una idea de juego en la era Reynoso.

Los partidos de la selección con Reynoso

Fecha Partido Condición 24/09/22 México 1-0 Perú Amistoso 27/09/22 El Salvador 1-4 Perú Amistoso 16/11/22 Perú 1-0 Paraguay Amistoso 19/11/22 Perú 1-0 Bolivia Amistoso 25/03/23 Alemania 2-0 Perú Amistoso 28/03/23 Marruecos 0-0 Perú Amistoso

Desde que el ‘Cabezón’ se puso el buzo de la bicolor, disputó seis partidos en total, todos amistosos, obteniendo un 61% de efectividad en los resultados. Es decir, su registro está por encima de la mitad y eso es para destacar, porque los resultados -más allá del cómo- acompañan de cierta manera a la selección. Sin embargo, desde lo futbolístico, existe la sensación de que el equipo no está sólido ni el nivel es el requerido para afrontar las próximas Eliminatorias. Hay dudas respecto al juego, a la propuesta de Reynoso y a los nombres de los jugadores sobre quienes recaerá la responsabilidad de clasificar al Mundial 2026.

¿A qué juega la selección peruana de Reynoso?

Por lo visto hasta el momento, Reynoso utilizó en tres de los seis partidos el sistema 4-2-3-1 con la bicolor, el mismo que Gareca usó camino a Rusia 2018. Solo una vez apostó por el 4-3-3, que era la alineación que el ‘Tigre’ compuso rumbo a Qatar 2022. Y con ambos sistemas les fue bien. Por otro lado, respecto a los jugadores, el ‘Cabezón’ considera a la base que dejó el argentino, pero también sumó elementos como Bryan Reyna, Jesús Castillo y Jhilmar Lora, quienes forman parte de la convocatoria para los amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.

Si bien hay sistemas tácticos similares y en su mayoría son los mismos jugadores, no es la misma idea de juego. Reynoso se caracteriza por ser un técnico que prioriza la parte defensiva, el equilibrio en las líneas y transiciones rápidas. El DT trata de plasmar eso en la bicolor, donde se ha visto parte de su mano jugando con doble volante de contención. Pedro Aquino y Renato Tapia (actualmente no fue convocado) empezaron haciendo dupla, e incluso Wilder Cartagena se ha sumado a ese grupo. No obstante, en los últimos partidos, Reynoso trata de darle el pase largo a su equipo con la inclusión de un volante mixto con las características de Yoshimar Yotún o Christofer Gonzales.

Este fue el último once de Reynoso en la selección

Así jugó Perú en el último amistoso que tuvo ante Marruecos.





Pero el reto está en la parte creativa, donde la bicolor parece carecer de inventiva sin Christian Cueva. Cuando ‘Aladino’ no estuvo, hubo poca producción ofensiva y no hay quién lo reemplace. No es el Cueva de Gareca, pero Reynoso sabe que su aporte es clave en la selección más allá del nivel mostrado. El volante ha mejorado en los últimos partidos de Alianza Lima y eso fue suficiente para que el DT de la bicolor lo llame en su intento por proveerle un mejor juego a su equipo. Contra Marruecos, André Carrillo hizo la función de Cueva, tuvo un rendimiento aceptable y es una alternativa ante una posible ausencia del mediocampista blanquiazul.

Por lo demás, Reynoso intenta potenciar la base que dejó el comando técnico anterior y concatenar las piezas que tiene a su disposición para hacer funcionar su propuesta. Es verdad que los jugadores que dejó Gareca están en otro momento, con otras edades e intensidades; pero depende del ‘Cabezón’ sacar lo mejor de cada uno para el bien de la selección. Hasta el momento, el DT no ha repetido un once base como sí lo tenía Gareca, aunque todavía es el inicio de su proceso. Está en Reynoso aprovechar los amistosos en Asia para definir a sus titulares, sumar a nuevos jugadores y cumplir el objetivo trazado. El tiempo corre y las Eliminatorias se acercan.

