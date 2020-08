Podrá haber nacido en México, pero por las venas de Santiago Ormeño también corre sangre peruana. Lleva consigo un apellido histórico en nuestro país, por su abuelo Walter que jugó por la bicolor, por lo que tiene opción de ser llamado por Ricardo Gareca. Una posibilidad que crece cada día más.

Sus buenas actuaciones y goles en el Puebla han tenido efecto inmediato en nuestro país, sobre todo en medio de la búsqueda de un ‘9′ de área tras la lesión de Paolo Guerrero. Y a falta de dos meses para el inicio de las Eliminatorias, su nombre empieza a sonar cada vez más.

Justamente, Santiago Ormeño habló sobre la posibilidad de jugar por la selección peruana en el ‘Tridente Depor'. El delantero mexicano-peruano no quiso adelantar respuesta dado que aún la federación no se han contactado con él. Eso sí, no descartó vestir la bicolor.

“Me encanta la idea de que pueda sonar para alguna selección o para las dos [refiriéndose a la peruana y mexicana], pero yo no he tenido ningún acercamiento, por lo tanto son rumores. Si llega el momento, tomaré una decisión y haré lo que crea que es mejor para mí”, señaló Ormeño, de 26 años.

Santiago es consciente de que es nieto de Walter Ormeño, exportero de la selección peruana, por lo que la opción de jugar por la ‘blanquirroja’ no es descabellada. “Claro que me llama la atención, mi familia paterna es de ahí. Por el legado de mi abuelo, los colores de Perú son importantes para mí”, aseguró el atacante.

Y aunque la posibilidad esté ahí, por el momento no ha tenido acercamiento con alguna persona de la Videna. “Me han hecho comentarios, pero directamente nadie de la federación ha tenido contacto conmigo”, añadió.

Piensa en su presente

Con 26 años, Santiago sabe que el momento de jugar por una selección llegará y para eso deberá tener el mejor rendimiento. Por eso, espera seguir sumando partidos en el equipo de Juan Reynoso.

“Ahora, estoy con el Puebla en el torneo, si me llega una convocatoria de Perú o México, ya en su momento se verá, lo que sea mejor para mí será lo que decida. Primero quiero consolidarme acá y de llegar a salir me gustaría jugar en la liga italiana o la Premier League”, comentó.

Con 1.86 cm, Ormeño se calificó cómo “un delantero que aguanta bien la pelota, de buen remate de cabeza y dotado técnicamente con el balón”. Cabe señalar que Santiago pasó por el Perú en 2019, pues tuvo un paso fugar por Real Garcilazo (ahora Cuzco FC).

“En cuanto a calidad, no hay mucha diferencia [entre el torneo mexicano y el peruano], pero físicamente y a la velocidad que se juega sí es demasiado la diferencia. Acá en México es más correr, recepcionas y ya tienes que saber qué hacer con el balón. Allá en Perú creo que hay más tiempos para deshacerte con la pelota”, sostuvo.