Santiago Ormeño confirmó su regreso al fútbol tras ser anunciado como nuevo jugador de Montevideo Wanderers. El delantero peruano-mexicano mostró su entusiasmo por esta nueva etapa y aseguró que llega con la intención de entregarlo todo defendiendo la camiseta del conjunto uruguayo.
A través de sus redes sociales, Ormeño expresó su agradecimiento al club por brindarle la oportunidad de volver a competir y comenzar un nuevo desafío en su carrera profesional.
“Vamos de nuevo !! Después de todo estamos de regreso. Muy agradecido con Montevideo Wanders por la oportunidad y a dar todo por el bohemio”, publicó el atacante en su cuenta oficial.
El delantero también recordó el respaldo que recibió durante una etapa complicada de su trayectoria, dedicando unas palabras especiales a las personas que estuvieron junto a él en esos momentos difíciles.
“Gracias a todas las personas que me acompañaron en tan difícil etapa anterior (ustedes saben quienes son)”, añadió Ormeño en su mensaje, resaltando la importancia del apoyo recibido.
El atacante, que cuenta con experiencia en el fútbol peruano y mexicano, ahora buscará recuperar protagonismo y aportar con goles al equipo conocido como el Bohemio.
Además, Ormeño invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a las novedades del club y mostró su ilusión por esta nueva aventura en el fútbol uruguayo.
Con el objetivo de volver a brillar dentro de las canchas, Santiago Ormeño inicia una nueva etapa con Montevideo Wanderers y dejó claro que está listo para afrontar el reto con compromiso y mucha motivación.
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