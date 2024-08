El último viernes, Sebastien Pineau se convirtió en el héroe de Austin FC II al anotar dos goles en pocos minutos y decretar el triunfo de su equipo por 4-3 sobre Colorado Rapids 2, por la MLS Next Pro. El delantero peruano de 21 años ingresó en la segunda mitad en el duelo disputado en el Parmer Filed. Sobre el final, su equipo estaba perdiendo, pero marcó un doblete en tres minutos y desató la locura en el recinto deportivo. El exjugador de Alianza Lima ya lleva seis anotaciones y una asistencia en el campeonato estadounidense en 2024.

El partido se puso cuesta arriba para el combinado local, pues a los 22 minutos la visita se puso 1-0 arriba gracias a una anotación de Marlon Vargas. Austin FC II remontó con un doblete de Calvin Fodrey; sin embargo, en la segunda mitad, aparecieron Ricardo Peña y otra vez Vargas para colocar el 3-2 a favor de Colorado Rapids 2. Parecía que los visitantes se iban a llevar los tres puntos.

El técnico decidió hacer ingresar a Pineau en reemplazo del defensor Ervin Torres. Se jugaban los últimos minutos del encuentro, cuando nuestro compatriota, bien posicionado en el área, ganó en el aire y metió un cabezazo para decretar el empate a los 89′. Unos momentos después, en el tiempo de descuento, metió un derechazo y nuevamente venció al portero rival.

Este cuarto gol de Austin FC II desató la locura de los aficionados que llegaron al Parmer Filed, ubicado en Austin, Estados Unidos. El atacante nacional corrió muy emocionado hacia las gradas y celebró junto a la hinchada. Sus compañeros se acercaron rápidamente para felicitarlo por tremenda definición y actuación en los últimos minutos del compromiso. Fue un triunfo agónico, liderado por Sebastien.

Poco a poco, Pineau está tomando un gran protagonismo en la MLS Next Pro con camiseta del Austin FC II. Si bien hace un tiempo estuvo lesionado, hoy se encuentra totalmente recuperado y en un buen momento futbolístico. Lleva seis goles en 18 partidos jugados. Su equipo se ubica en la quinta posición en la Frontier Division con 28 puntos, muy lejos del líder North Texas, que tiene 46 unidades.

Sebastien Pineau está creciendo en Estados Unidos

La temporada pasada, Sebastien Pineau destacó al ubicarse entre los 30 jugadores extranjeros con más goles en la MLS Next Pro. Este torneo es una de las principales vitrinas que brinda oportunidades a numerosos jugadores para dar el salto a las grandes ligas, como la United Soccer League y la Major League Soccer. El hecho de que el exjugador de Alianza Lima se haya convertido como uno de los máximos goleadores de su equipo no solo lo posiciona como una opción para ascender al plantel principal, sino también como un posible objetivo de interés para otros clubes en Estados Unidos o Canadá.

Sebastien Pineau, una opción para la Blanquirroja

Después de decidir representar a Perú y Chile en el Sudamericano Sub 20, Sebastien Pineau aún no ha confirmado su compromiso definitivo con ninguna de las dos selecciones. Sin embargo, parece ser que su preferencia inicial siempre será la ‘Blanquirroja’. Tras su participación en el torneo juvenil, lo siguiente fue que el Austin FC recibió una carta de convocatoria de parte de la selección peruana para los encuentros contra Bolivia y Venezuela. El joven finalmente no fue convocado.

Una de las posiciones que genera más incertidumbre en la Selección Peruana es la delantera. Después de Guerrero, Lapadula y Valera, no está claro quién podría ocupar el cuarto lugar o sustituir a alguno de los mencionados. Aunque existen opciones en el torneo local, como Matías Succar, la ventaja de Pineau radica en su experiencia en el exterior. Si llega consolidarse en el primer equipo del Austin FC, es muy probable que Jorge Fossati lo tenga en cuenta y lo llame para conocerlo de cerca.





