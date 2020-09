Aldair Rodríguez no solo dio el salto internacional que buscaba en su carrera, también consiguió ser considerado en la lista de convocados a la Selección Peruana, para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El atacante nacional sabe que puede ser su oportunidad de brillar, por lo que está dispuesto a esforzarse al máximo.

“Definitivamente mi carrera ha venido en ascenso y gracias a Dios este año se me da la posibilidad de llegar a la Selección. Estoy contento porque sé que nadie me ha regalado nada. Solo queda trabajar duro”, indicó Rodríguez a Alexandra Horler para Ale en Depor. Además, también se refirió a su llegada al torneo colombiano.

“Sabía que América de Cali es el vigente campeón de Colombia desde que firmé, además de la historia y jerarquía del club Estoy con muchas ganas de estar en Cali e integrarme al equipo, quizás lo más difícil sea el tema físico, pero estoy seguro que no me va a afectar tanto la adaptación”, precisó.

Los resultados en Binacional

Aldair Rodríguez sabe que dejó Binacional en un momento crítico, especialmente, en el Copa Libertadores. “He dejado muy buenas amistades allí. Siempre se le echan la culpa a los futbolistas y al comando técnico, pero creo que acá va más allá, tener en la institución un buen gimnasio, muchas cosas que influyen. Desde allí ya te están sacando ventaja”, confesó.

Respecto a su llamado de jugadores que militan en la Liga 1, el atacante de 26 años señaló que “es muy importante. Con ello se ve que sí se puede confiar en el futbolista del torneo local. Cuando llamaron a jugadores del campeonato nacional se hizo de la mejor forma, pues los futbolistas están en mejor ritmo y sí pueden ser tomados en cuenta”.

No es de cábalas, pero...

Rodríguez confesó que no suele tener cábalas para los partidos, aunque sí tiene una hábito curioso previo a salir al campo. “No soy cabalero, lo que sí hago es hablarle a mis chimpunes. Me dicen ‘este está loco’ por hacerlo. A veces, el mismo día del partido les digo ‘hoy tenemos que mojar’. Por allí, cuando tengo oportunidad, mi mamá me bendice los zapatos”, admitió.

Aunque aún no ha tenido oportunidad de hablar a solas con Ricardo Gareca, tras su convocatoria, sí recuerda alguno de los consejos que le dio, cuando estuvo en el microciclo pasado. “Me dio a entender que tengo que mejorar en la parte defensiva, en el sacrificio”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo le fue a los peruanos en el exterior?

TE PUEDE INTERESAR