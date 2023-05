Por ese entonces, Burlamaqui jugaba en el Espanyol B, equipo en el que incluso era capitán. El peruano llegó también a estar en el Juvenil A del elenco catalán y su futuro era prometedor. Tal es así que fue catalogado como uno de los 60 mejores jóvenes talentos del mundo, según The Guardian. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido cumplir con las expectativas que se tenían entorno a él; con 21 años aún no ha logrado debutar en la Primera División del fútbol español.

Burlamaqui viene de disputar con el CF Intercity la Primera División REF, que vendría hacer la tercera división del fútbol español. El exjugador de la selección Sub 17 y Sub 20 ayudó a que su equipo no descienda, pero su préstamo terminó acabado el torneo, por lo que tendrá que volver al Valencia CF, club al que pertenece hasta 2024. Sin embargo, su futuro es incierto, dado que no ha debutado con el primer equipo de los ‘murcielagos’ y la filial juega en la cuarta categoría de ese país.

Hasta luego #Alicante, muchas gracias por el cariño y por las emociones vividas.

Me voy feliz, con la sensación de haber cumplido el objetivo, vine a aportar mi granito de arena para ayudar a revertir una situación difícil y lo hemos logrado! pic.twitter.com/7LvZ2UXiS1 — Alessandro Burlamaqui (@AlessBurlamaqui) May 30, 2023

Se hizo ‘murciélago’

Luego de su paso por el elenco juvenil del Espanyol, club al que llegó en 2015 haciendo inferiores, Burlamaqui salió como agente libre para recaer en el equipo filial del Valencia CF. El mediocampista nacional arribó en 2021 con un contrato de tres temporadas para jugar por Valencia Mestalla (filial), que en ese entonces estaba en la quinta división española. Eso sí, para sorpresa de muchos comenzó la pretemporada de ese año junto con el primer equipo de Mestalla.

Burlamaqui jugó varios amistosos con el primer equipo y hasta llegó a entrar en dos oportunidades en la lista de convocados para LaLiga, pero no pudo entrar. Tras ello, regresó al Valencia Mestalla de la quinta división, donde tuvo continuidad. A la siguiente temporada, recibió la confianza de Genaro Gattuso para entrenar junto al primer equipo durante la pretemporada, pero tampoco tuvo minutos oficiales.

Números de Burlamaqui con Valencia B Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2021/2022 22 859′ - -

Alessandro Burlamaqui llegó a Valencia para jugar por la filial del equipo 'che'. (Foto: VCF Mestalla)

A tercera división

En busca de tener mayores oportunidades y mayor roce, Burlamaqui dejó Valencia para llegar al Badajoz (equipo de la tercera división) en calidad de cedido en julio del año pasado. Si bien logró cierta continuidad en el elenco blanquinegro, no pudo destacar (solo jugó tres encuentros de titular) y de manera sorpresiva regresó a los ‘murciélagos’ tras ocho meses de cesión. Sin embargo, no tardó mucho tiempo y encontró un nuevo sitio: Intercity de la misma categoría.

En el medio de su nuevo equipo, Burlamaqui tuvo la oportunidad de ser parte de los entrenamientos con la selección peruana de Juan Reynoso durante la gira por España, lo cual le sirvió de motivación. Ya con el Intercity, Burlamaqui fue titular en casi todos los partidos y ayudó a que su equipo deje las últimas posiciones y evite el descenso. Eso sí, su contrato solo era hasta el final de la competencia, por lo que tendrá que volver otra vez a Valencia.

El reto del peruano es luchar por un puesto en el elenco ‘che’, que esta temporada se salvó del descenso en LaLiga. En caso, el técnico de turno no lo tome en cuenta, lo más probable es que vuelva a salir cedido. Burlamaqui tendrá que priorizar un equipo de segunda división española o buscar nuevos aires por Europa. Dependerá de él.

Números de Burlamaqui en 2022/2023 Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Badajoz 13 430′ - - Intercity 14 867′ - 1









