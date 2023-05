Al igual que Gianluca Lapadula, uno de los futbolistas que pudo haber sido convocado en los primeros años de la era de Ricardo Gareca fue Alexei Ríos, quien se desempeñaba como lateral derecho. Había nacido en Bielorrusia, pero tenía opciones de jugar por la rojiblanca debido a que su padre es peruano. Sin embargo, su llamado nunca se concretó, a diferencia de lo que ocurrió con el ‘Bambino’, quien finalmente aceptó vestir la bicolor. ¿Qué pasó con Ríos? ¿Qué ha sido de él?

Alexei, quien entre 2015 y 2019 militó en el BATE Borisov de la Liga Premier de Bielorrusia, siempre esperó su llamado a la selección nacional. De hecho, usaba sus redes sociales para dejar mensajes de aliento cuando jugaba la escuadra inca, para estar en contacto con los hinchas peruanos y para lamentar sus no convocatorias.

No obstante, nunca formó parte de las nóminas del ‘Tigre’, hasta que, posiblemente, se cansó de esperar y decidió aceptar la propuesta de defender los colores de su país de nacimiento. Debutó jugando un amistoso ante Noruega y, meses después, disputó un partido de Eliminatorias contra Países Bajos, donde marcó un gol.

Tras su debut con la chaqueta bielorrusa, el entonces director deportivo de la FPF Juan Carlos Oblitas se pronunció e indicó que Alexei no se sentía parte de la bicolor. “Nos intentamos comunicar con él y siempre se hizo difícil, al igual que con Lapadula. Es claro que ellos no se sienten peruanos y no quieren jugar acá. De igual forma seguimos a los demás”, declaró el directivo en agosto de 2016. La respuesta del jugador no se hizo esperar y mediante un mensaje en Facebook señaló: “¿Qué no me siento de Perú? Hahaha”.

¿Qué ha sido de él?

El europeo de ascendencia peruana, hoy de 36 años, jugó en total 10 partidos con la selección de Bielorrusia, entre amistosos y torneos oficiales. El último fue en la Liga de Naciones de la UEFA 2018-19, cuando enfrentó en octubre de 2018 a Moldavia. El encuentro quedó igualado sin goles. Solo anotó un tanto en su paso por el cuadro de las ‘Alas Blancas’.

En cuanto a nivel de clubes, tras su estancia en el BATE Borisov (con el que ganó 4 veces la Liga Premier de Bielorrusia), aterrizó en Dinamo Minsk, donde estuvo entre 2020 y 2021. Luego, un año después, jugó en el SDYuShOR BFSO Dinamo Minsk. Actualmente, según la página especializada de estadísticas Transfermarkt, se encuentra sin equipo. Lamentablemente, no pudo llegar, como Lapadula, a la selección nacional. Pero, en sus redes, sí estuvo apoyando a la bicolor, al menos hasta Rusia 2018.

Equipo de Alexei Ríos País Temporadas Shakhtyor Soligorsk Bielorrusia 2006-2014 BATE Borisov Bielorrusia 2015-2019 Dinamo Minsk Bielorrusia 2020-2021 SDYuShOR BFSO Dinamo Minsk Bielorrusia 2022

