Después de varios meses de incertidumbre y una serie de propuestas, Christian Cueva decidió continuar su carrera en Turquía, ya que hace algunos días fue oficializado como el nuevo fichaje de Yeni Malatyaspor. El jugador de la Selección Peruana ya tiene fecha de viaje y pronto se acoplará a los entrenamientos de su nuevo equipo, según contó Burak Cakir, dirigente encargado de los fichajes.

“Esperamos la llegada del jugador a Turquía entre miércoles o jueves después de haber pasado los exámenes médicos y el de COVID-19. Si este examen sale negativo no habrá necesidad de que esté en cuarentena y podrá empezar a entrenar después de los resultados”, precisó el directivo en una entrevista con ONCE.

En la misma línea Cakir habló sobre el origen del interés del club por el volante de la bicolor. “Lo estuvimos siguiendo a través de videos, en especial los partidos que ha jugado por el seleccionado peruano. Nos parece un jugador muy importante y los hinchas del Yeni Sport van a estar felices cuando pronto lo vean en acción. Nosotros tenemos grandes expectativas con Cueva y creemos que será uno de los líderes del equipo”

Christian Cueva: “Dependerá de mí volver a tener los mejores momentos que mostré en mi carrera”

Ha tenido la oportunidad de estar a la derecha de Diego Maradona, pero buscó su camino en otro reino más lejano. Ha recibido también el llamado de Juan Sebastián Verón y, quizá con orgullo y también para agradecer el gesto, tampoco lo ha negado. Christian Cueva estuvo en Depor y habló con el periodista César Vivar de aquel interés de Gimnasia y Estudiantes de La Plata, de la decisión de llegar a Yeni Malatyaspor y de la Selección Peruana: “Lo que más deseo es jugar, hacer goles, asistencias y disfrutar del fútbol”.

“Dentro del momento que estoy pasando, que te llamen referentes del fútbol mundial es algo lindo que siempre va a quedar para mí, para mi recuerdo. A mí me hubiese encantado compartir, poder ir a un vestuario y ser dirigido por uno de los mejores de la historia, y realmente también ser parte de una institución como Estudiantes, que tiene a la cabeza a alguien como Verón. Pero uno trata de analizar muchas cosas y fue difícil. No fue fácil tomar esta decisión, porque el interés de la gente de Turquía fue bueno y están apostando por mí. Tomé una decisión pensando en muchas cosas de mi vida, no te voy a mentir, es parte de y ahora solo dependerá de mí volver a tener los grandes momentos que mostré en mi carrera”, señaló el jugador.

