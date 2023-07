Con 21 años y una carrera por delante, Yuriel Celi era la apuesta que Universitario tenía en el mediano plazo: un jugador con proyección, de buena técnica y con dotes de líder que suma al colectivo; pero lo que ha ofrecido hasta el momento ha sido muy poco, siempre por debajo de lo esperado. Y las estadísticas confirman eso. Desde que llegó a Ate, Celi apenas ha sumado 107 minutos de juego repartidos en 7 partidos. Nunca fue titular y tampoco pudo ganarse la confianza del técnico Jorge Fossati, quien aseguró que no tenía nada en su contra y que su poca continuidad era una decisión meramente deportiva.

“Nada en su contra. Una de las tareas que uno debe hacer, tal vez la más ingrata, es elegir. Y bueno, la Federación me da un reglamento y no puedo hacer nada allí. Ni jugar con más de 11, ni poner a más en el banco de lo que se me autoriza. El plantel no es 11, ni 20, ni 21, ni 22. Por esa razón es, nada más. Con él y con todos tratamos que sea un día de progreso y sentirte mejor”, expresó Fossati en su momento.

Todos los partidos que Celi jugó con la ‘U’

Fecha Torneo Partido Minutos jugados 12/02 Apertura Unión Comercio 1-0 Universitario 8′ 05/03 Apertura Universitario 1-0 Melgar 18′ 16/04 Apertura Municipal 1-2 Universitario 7′ 25/04 Apertura Universitario 2-0 Sporting Cristal 11′ 05/05 Sudamericana Universitario 2-0 Santa Fe 27′ 20/05 Apertura Universitario 4-0 César Vallejo 16′ 28/05 Apertura UTC 1-0 Universitario 20′

¿Qué pasó con Yuriel Celi en la ‘U’?

De acuerdo a los registros, Universitario disputó en lo que va del año 26 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana; y Celi solo pudo estar en 7 de ellos; es decir, en el 27% del total de compromisos. Su poca trascendencia lo expone a los cuestionamientos; pero su situación también tiene que ver con las lesiones y el poco espacio que posee dentro del colectivo. A Celi le ha costado recuperarse de una lesión en el tobillo que lo sacó de la mayoría de partidos. Estuvo en tratamiento por varias semanas; y cuando recibió el visto bueno, se topó con otra barrera: ganarse la titularidad en un plantel amplio y con recursos como el que hoy tiene la ‘U’.

Sin continuidad, es difícil abrirse un espacio y a Celi le ha tocado cargar con ese peso. En su posición, Fossati tiene a elementos como Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y hasta Edison Flores, que están por delante de él por razones futbolísticas justificadas. Entonces, el reto que tiene por delante es enorme. Su último partido fue contra UTC en Cajamarca hace 40 días y desde entonces no ha vuelto a sumar ni un minuto a pesar de que sí ha sido convocado por Fossati. Estuvo en banca ante Santa Fe, Cienciano y Gimnasia LP; y no fue ni siquiera convocado para enfrentar a Cusco FC, Sport Huancayo y Alianza Atlético.

Bajo ese panorama, queda claro que el técnico uruguayo no lo tiene entre sus planes ni es una prioridad en el presente. Celi ha perdido terreno, no tiene espacio en la ‘U’ y genera dudas sobre su continuidad. Aquel volante corajudo que lideró a la Sub 17 en el Sudamericano del 2019 y que casi nos lleva a un Mundial (quedamos en el quinto lugar de cuatro cupos disponibles), incluso anotando tres goles, no es más que un recuerdo bonito. Tenía los pergaminos para ser el capitán del futuro; pero hoy está lejos de eso. Ya no es promesa y tampoco realidad. Solo depende de él encontrar el camino para revertir su actualidad.

