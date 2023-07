Hoy, lo que vimos de esa columna vertebral de la bicolor ya casi no existe. Han pasado cinco años desde Rusia 2018 y el nivel actual de la mayoría de los futbolistas difiere en gran parte de lo que alguna vez mostraron camino a la cita mundialista. Es cierto, estaban más jóvenes y con mayor proyección; pero no todos pudieron mantenerse en un fútbol competitivo en el tiempo. Sus presentes son otros, sus ambiciones cambiaron y no todos pasar por un buen momento. Aquí los repasamos:

Pedro Gallese

Con 33 años, Pedro Gallese es titular indiscutible en Orlando City y capitán de la selección peruana que hoy dirige Juan Reynoso. El ‘Pulpo’ es uno de los que se mantiene jugando en el exterior, siendo determinante para su equipo y compitiendo contra rivales fuertes en la MLS, donde ahora jugará Lionel Messi. Su presente habla por sí solo y eso le permite sostener su nivel, a diferencia del resto de sus compañeros. Asimismo, lleva cuatro temporadas consecutivas en el cuadro morado y seguramente continuará allí por un par de años más.

La actualidad de Gallese es mejor a la que tenía camino a Rusia 2018, donde militaba en Tiburones Rojos y adquiría esa trascendencia que ahora tiene en su club. La experiencia le ha servido para ser un arquero consolidado en el exterior y cuyo nombre se menciona como posible refuerzo en ligas de Europa. Por ahora, destaca en la MLS y en la bicolor, donde también será clave en el proceso de Reynoso rumbo a Norteamérica 2026.

Club actual Partidos jugados Minutos jugados Orlando City 18′ 1620′

Alberto Rodríguez

Con 39 años, Alberto Rodríguez está alejado del fútbol. Más allá de que no ha anunciado oficialmente su retiro de este deporte, el defensor nacional no juega desde el 2021, cuando defendió la camiseta de Alianza Atlético en apenas ocho partidos. Tras finalizar su contrato, buscó una oportunidad en Liga 1 y Liga 2 sin mayor éxito. Las constantes lesiones a lo largo de su carrera le pasaron factura y hoy está inactivo.

Cuando jugaba por la selección bajo el mando de Gareca, el ‘Mudo’ defendía a equipos del fútbol peruano (Melgar, Sporting Cristal y Universitario). Precisamente, su nivel en la bicolor le permitió fichar por Junior de Barranquilla antes de Rusia 2018, y allí también jugó poco (cinco partido). Sin embargo, Rodríguez siempre fue uno de los centrales predilectos del ‘Tigre’ y también pieza clave dentro del equipo.

Yoshimar Yotún

Con 33 años, Yoshimar Yotún vive la calma después de la tempestad. Y es que el volante zurdo regresó a Sporting Cristal el año pasado buscando continuidad para dar el salto al exterior; pero la mala fortuna hizo que pase el tiempo entre lesiones y un bajo nivel. Llegó Tiago Nunes como DT y ‘Yoshi’ pareció reinventarse. Tras una polémica superada que enfrentaba al técnico brasileño y al jugador, Yotún es hoy el líder de Cristal y un ejemplo de compromiso con el club. Juega, trasciende y es clave para el equipo. Poco a poco, va recobrando su nivel e incluso lo ha mostrado en los últimos amistosos de la selección ante Corea del Sur y Japón.

Pese a que su presente no es el mismo que tenía rumbo a Rusia 2018, cuando jugaba en Malmö de Suecia y posteriormente en Orlando City de la MLS, Yotún ha sabido mantenerse en ritmo competitivo para no perderse en el camino. Es cierto, hoy juega en la Liga 1; pero marca la diferencia en tienda celeste. Sin duda, será también uno de los elementos importantes para Reynoso en las próximas clasificatorias.

Club actual Partidos jugados Minutos jugados Sporting Cristal 19 1501′

Edison Flores

Con 29 años, Edison Flores tomó la decisión de volver a la Liga 1 para tomar un nuevo impulso en el fútbol. No tenía continuidad en Atlas FC y su presente le exigía jugar. Universitario le abrió las puertas y el volante aceptó. Apenas jugó unos minutos en su primer partido y dejó buenas sensaciones, sobre todo porque Jorge Fossati lo ubicó como mediapunta, cercano al delantero, para asumir una función mucho más ofensiva que en la selección peruana.

Todos recuerdan que ‘Orejas’ fue el goleador del proceso de Gareca rumbo a Rusia 2018 con cinco tantos. Lo que vimos de él en ese entonces fue su mejor versión, el pico de su rendimiento y de la trascendencia en la bicolor. Pasó de Universitario al Aalborg de Dinamarca justamente por ese motivo y allí empezó a sobresalir. Hoy, en cambio, su presente es otro al igual que su nivel. Intenta justifica su llamado a la selección; pero es un jugador prescindible para el inicio de las Eliminatorias. Dependerá de él tener continuidad y sobresalir, de manera que Reynoso pueda justificar su convocatoria.

Club actual Partidos jugados Minutos jugados Universitario 1 28′

Christian Cueva

El futbolista mimado de Gareca tiene ya 31 años y no es más el que algún día fue. Christian Cueva volvió a Alianza Lima como el fichaje más importante del año y hoy pareciera que tiene las horas contadas en el club. Su último acto de indisciplina al faltar al entrenamiento del lunes 3 de julio sin previo aviso colmó la paciencia de muchos y estancó cualquier proceso de renovación. Es más, no participó del último entrenamiento del grupo a pesar de que sí asistió a la jornada y su futuro estaría fuera de Matute.

En lo futbolístico, ‘Aladino’ no es ni la sombra de lo que fue camino al Mundial 2018, cuando era irremplazable en la selección y el hombre orquesta del once de Gareca. Este año llegó a Alianza Lima para jugar la Copa Libertadores y trascender; pero nunca pudo recuperarse físicamente ni reinventarse a sí mismo como hubiese querido. No dio argumentos futbolísticos para siquiera ser titular por encima de Jairo Concha o Andrés Andrade, hoy lesionado. Ya con 31 años, Cueva tiene la cabeza en otro lado y necesita encontrar un motivo para volver a ser el de antes. Todo depende de él.

Club actual Partidos jugados Minutos jugados Alianza Lima 15 776′

Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ también fue el goleador de la primera etapa de Gareca en la bicolor con cinco tantos y el referente de ese equipo que clasificó al Mundial, tiene ya 39 años. Era el capitán, el líder y el jugador más importante del grupo. El propio entrenador confesó que diseñó al equipo en torno a él y por eso tuvo éxito. En ese entonces, Paolo Guerrero jugaba en Flamengo, tenía menos años y era considerado uno de los delanteros más peligrosos de Sudamérica. Despertaba elogios de distintas partes y admiración de los más jóvenes, siendo incluso un ejemplo a seguir.

Guerrero milita en Racing de Argentina y desde allí intenta superarse a sí mismo. Ya no es el de antes, la edad pasa factura, pero sigue siendo determinante. La lesión a la rodilla parece cosa del pasado y su nivel ha mejorado. Motivación no le falta, tampoco talento, porque Paolo sabe lo que puede ofrecer. Quiere seguir jugando hasta donde el cuerpo se lo permita y ya ha sido convocado por Reynoso para los dos últimos amistosos. Ya no es el delantero top de años anteriores; pero está vigente. Depende de él ganarse la titularidad en la ‘Academia’ y darle razones al ‘Cabezón’ para que su nombre aparezca en la convocatoria ante Paraguay y Brasil.

Club actual Partidos jugados Minutos jugados Racing 21 828′

