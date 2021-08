El último viernes, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de 24 convocados a la Selección Peruana, de cara a la fecha triple por las Eliminatorias a Qatar 2022. Uno de los nombres que generó grata sorpresa fue el de Gabriel Costa, quien vuelve a vestir la Blanquirroja después de casi dos años. Su presente en Colo Colo llamó la atención del ‘Tigre’, no solo por los goles marcados, sino por la relevancia que se ha cobrado en su institución.

Costa llegó a Colo Colo en el 2019, tras una estupenda campaña con Sporting Cristal en el 2018 (salió campeón nacional y marcó 26 goles ese año). La promesa de arribar a un club, al mando del DT que lo hizo campeón la temporada pasada, entusiasmó a los hinchas del ‘Cacique’ y de la selección, pues con la nacionalidad peruana en mano, era cuestión de tiempo para que sea incorporado al combinado nacional.

¿Qué cambió para que Gabriel Costa vuelva a ser considerado en la nómina de la Blanquirroja? Tres periodistas de Chile compartieron con Depor su percepción del atacante, lo que sumó a su juego y lo necesario que se ha convertido para su cuadro, al punto de ser considerado como uno de los ‘tres pilares’ de Gustavo Quinteros en el campo. Aquí los detalles del extremo, que - de no haber inconvenientes - debería estar este lunes en Lima, para entrenar desde el martes con sus compañeros.

Gabriel Costa pasó de ser suplente en Colo Colo, a ser titular indiscutible con Gustavo Quinteros. (Foto: @ColoColo)

Evolución de Gabriel Costa

Gabriel Costa fue presentado en Chile como la promesa de la temporada 2018. Los registros que tuvo con Sporting Cristal fueron su mejor carta de recomendación: 45 partidos jugados en todo el año, 3,906 minutos en campo, 26 goles y 23 asistencias. A ello, se le debía sumar que Mario Salas, con quien salió campeón esa temporada, lo volvería a dirigir y sabría cómo potenciarlo para que vuelvan a alzar una copa juntos.

No obstante, los resultados tomaron más tiempo del esperado. “Tuvo un primer año muy irregular con Salas, no trascendía mucho y fue la época cuando el equipo se encontraba muy presionado, no hallaban una idea de juego”, sostuvo Carlos Gonzalez, periodista de La Tercera. En el 2019, jugó 21 choques, acumulando 1,285 minutos y marcando cinco goles, casi un quinto de lo hecho el año anterior.

Si bien hubo cambio de técnico, el panorama aún no era favorable para el atacante. La temporada pasada arrancó como suplente y luego una lesión en la rodilla lo dejó fuera por cuatro fechas. A su retorno, le costó ganarse la titularidad, y con la llegada de la pandemia, tuvo que ingeniarse para entrenar por su cuenta, ya que el club suspendió sus actividades esos meses. Esto llevó a Colo Colo a pelear por la permanencia en la Primera División.

TEMPORADA TORNEO PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS 2021 1ra. División 16 1,395 3 7 2020-2021 1ra. División 23 1,426 5 3 2019 1ra. División 19 1,150 5 -

Con la llegada de Gustavo Quinteros a la dirección técnica se tuvo un giro positivo. Además de conseguir que el ‘Cacique’ siga en la máxima categoría, le dio oportunidad a los jugadores a que se las crean y vuelvan a dar lo mejor de sí. “El DT revivió a Costa. Ahora es un futbolista con confianza, que agarra el balón y ancara al arco, está en buen estado físico y es titular casi indiscutible. Hoy es una pieza clave en Colo Colo”, indicó Nicolás Alejandro, de Radio Agricultura.

Y los números no mienten. Jeser Lara, de Bio Bio Chile, manifestó que, pese a la controversia que generó el alto costo de su traslado al club (1.2 millones de dólares por el 80% de su pase), este rindió frutos finalmente: “Costa se reafirma como el agente más ofensivo, desde su llegada, ha participado en 31 victorias y ha anotado 19 goles, números que se acercan a lo que hizo en Perú. Es uno de los tres pilares del equipo, desde que se salvó del descenso. Por lo tanto, sí valió la pena invertido por Colo Colo”.

La hinchada: una relación agridulce

Gabriel Costa fue el blanco de las críticas de los fanáticos, especialmente, porque no se le veía con el mismo nivel de protagonismo que tuvo en Perú. Sus redes sociales estaban plagadas de ataques contra el jugador, como apuntó Lara, “porque le exigen más”. ¿Y cómo no hacerlo? Pese a no ser un delantero neto, genera muchas situaciones de gol, pero “falla mucho al finalizar y eso genera que la hinchada se moleste, aunque saben que es importante para el equipo”.

En la época de Mario Salas se vio más cuestionamientos, dirigidos no solo a Costa, también a todo el equipo. Gonzalez aclara que el pasado en Perú fue uno de los temas que más se traía a colación, pero el jugador se volvió a ganar el aprecio de los seguidores. “En los momentos más difíciles, Gabriel empieza a rendir y fue clave en la salvación del club, lo que hizo que revirtiera esa mala relación con la hinchada y ahora es uno de los más queridos”, comentó.

Sin embargo, esta relación de “amor-odio” volverá a estar a prueba, esta vez, por la convocatoria a la Selección Peruana. Esto se debe a que, en los días que estará concentrado con la ‘bicolor’, se perderá la vuelta de las semifinales de Copa Chile ante Unión Española (1/09), una posible final de este torneo (4/09), teniendo en cuenta que a la ida goleó 4-0 y tiene casi el boleto para disputar el título, y ante O’Higgins en Rancagua por la fecha 20 (8/09).

Aporte a la Selección Peruana

Si bien han pasado casi dos años, desde que Costa vistió la bicolor, no ha sido en vano. El propio jugador ha confesado que ha trabajado duro para nuevamente ser considerado por el ‘Tigre’ Gareca, de cara a a los duelos contra Uruguay, Venezuela y Brasil. Su rapidez en el campo, la manera de encarar a los rivales y las situaciones de peligro que genere serán cruciales para sumar los puntos que tanto necesita Perú en estas Clasificatorias.

Por ello, la percepción que se tiene de su llamado al combinado nacional se valora, según explicó Alejandro, “como algo altamente positivo. Lo pilla en un muy buen momento, con él entregando buenas actuaciones. Sabemos los jugadores que tiene la selección de Perú y la calidad que poseen. Que Costa vuelva a la nomina es importante para su confianza y para Colo Colo, que tiene que tener siempre los jugadores más importantes el país”.

Esta consistencia que ha demostrado a lo largo de esta temporada serán valiosas para el combinado nacional. Ricardo Gareca también mencionó en conferencia de prensa las razones que llevaron al comando técnico a elegirlo para la fecha triple de setiembre: “Estuvo un tiempo importante sin ser convocado. Creemos que este es un presente lindo de él en Colo Colo donde tiene una continuidad. Vemos oportuna la convocatoria en este caso para él”. Su primer reto será Uruguay, rival al que enfrentó en el 2019 en el Estadio Centenario, ¿tendrá minutos de juego?





