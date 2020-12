El reciente triunfo de Vélez Sarsfield ante Universidad Católica de Chile, por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2020 ha puesto en evidencia el gran trabajo que viene realizado el equipo, especialmente con sus jugadores. La seguidilla de partidos ha sido exhaustivo, pero cada uno de los integrantes del elenco argentino ha dado la talla hasta conseguir el ansiado pase. Uno de los que ha destacado, desde ya buen tiempo, es Luis Abram.

El defensa peruano es uno de los jugadores que más reconocen los hinchas, pese a su perfil bajo en las redes sociales. Su buen juego, que se acopla bien al estilo que maneja Vélez, lo ha convertido en titular indiscutible en cada partido, especialmente los más cruciales, como el último choque copero.

Un reto grande

Desde su llegada a Argentina en el 2018, proveniente de Sporting Cristal, el ‘Patriarca’ supo ganarse la confianza del técnico del club, primero de Gabriel Heinze y luego con Mauricio Pellegrino. Así lo apunta el periodista de Vélez670, Pablo Pino, quien recuerda los primeros duelos que tuvo el zaguero con el ‘Fortín’.

“Recuerdo los tres primeros partidos con Vélez, el primero le toca jugar los 90 minutos a una temperatura de 36° a 37° grados, en la cancha de Defensa y Justicia y lo hizo como lateral izquierdo, debutando con Gabriel Heinze. Tuvo un rendimiento parejo, pero no había convencido del todo, porque no era la posición”, sostuvo Pablo a Depor.

Pese a ese buen inicio, no jugó de nuevo hasta semanas después frente a Belgrano, ya no como lateral, sino como central. “Desde allí no pierde nunca la titularidad. Para ponerlo de este modo, fue el jugador fetiche de Heinze en la zaga central de Vélez”, apuntó Pino. Pero un detalle en el que hace hincapié es el crecimiento que adquiere, más que con el club, con la Selección Peruana.

El salto a la madurez

Luis Abram comenzó a ser convocado a la Selección Peruana desde el mayo del 2016. Ricardo Gareca vio en el zaguero un potencial único, por lo que no dejó de llamarlo con el pasar de los años. Esta confianza en el jugador, así como el trabajo con él -considera Pino- fue lo que permitió que empiece su camino a la madurez como deportista.

“Cada vez que vuelve de las convocatorias, se le nota mucho más maduro. Creo que el tipo que más lo marca es Ricardo Gareca, más que Mauricio Pellegrino, en lo personal y futbolístico. Lo está haciendo un mejor jugador. Es más, en Vélez está teniendo muy buenas actuaciones, pero yo lo sigo viendo mejor en su selección”, confesó Pino.

Incluso, a su regreso del Mundial de Rusia 2018, pese a caer en fase de grupos, Luis mantuvo ese sinsabor fuera de los camerinos de Vélez, como recuerda Pino, demostrando en cada partido su mejor versión. “Mantuvo su profesionalismo, su cordura, como si no le hubiera pasado eso y siguió creciendo desde allí”, destacó.

¿Se quedará en Vélez?

Este año los rumores de su pase a España sonaron cada vez más fuertes, pero todo quedó en palabras. A puertas del 2021, la continuidad de Abram en Vélez Sarsfield sigue siendo una interrogante; sin embargo, para Pablo el peruano continúa en Argentina, al menos hasta mediados del 2021.

“Por lo menos va a seguir siendo jugador de Vélez hasta después de la Copa América, luego podrá ver negociaciones para migrar al fútbol europeo. Yo creo que estos meses Luis va a trabajarlos en el club, se le viene encima la posible final de la Copa Sudamericana, también ha clasificado a la Copa Libertadores 2021. Hay otras expectativas y creo que Luis tiene ganas de cumplirlas con el equipo”, consideró.

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2020 se jugarán en la primera quincena de enero, mientras se desarrolla la Superliga Argentina. De quedarse con la llave, disputaría su segunda final de este certamen, desde 1996, año en el que el club se coronó campeón. Luis Abram está a 180 minutos de ese momento. Él lo sabe, aunque por ahora, solo reste esperar para conocer el desenlace de esta historia.

