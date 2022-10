Por lo visto en los últimos planteles boquenses, salta rápidamente una interrogante: ¿Luis Advíncula es uno de los mejores laterales derechos de Boca en los últimos cinco años? Para responder esta pregunta, Depor le consultó a tres periodistas muy vinculados al mundo azul y oro, quienes coincidieron en más de un punto sobre el defensor de 32 años.

Números de Luis Advíncula en Boca Juniors

Temporada PJ Partidos como titular Goles Asistencias 2022 37 37 1 0 2021 17 16 0 1

Más certezas que dudas

Para Gonzalo Mejido de Punto Boca Radio, lo que ha conseguido el ‘Rayo’ no lo pudo lograr ni Buffarini, el lateral con el que Boca llegó a la final de la Copa Libertadores 2018, y a quien considera un escalón más abajo que nuestro representante nacional.

“Yo creo que si es el mejor porque pudo lograr una regularidad que a muchos les costó. Por ejemplo, Julio Buffarini en su mejor momento no pudo sostenerse en el once por una lesión. El peruano resalta por su fortaleza física, siempre se mantiene al 100%. Ha logrado una solidez defensiva y un compromiso con el equipo muy importante, dos aspectos que siempre cuesta cuando llegas a un equipo tan protagonista como Boca”, señaló.

Bajo es misma línea Lucho Torres de Diario Xeneize afirma de que el ex Rayo Vallecano si destaca entre sus antecesores, pero que “también es cierto que en el último lustro los laterales derechos de Boca no estuvieron a la altura del club. Pese a eso, Luis ha estado a la altura, siendo muy parejo en su rendimiento y - especialmente - respondiendo en cada uno de los partidos importantes que jugó el equipo”.

No obstante, Luis Fregossi coloca al peruano el mismo nivel que Buffarini. Cabe recordar que Advíncula llegó para tomar la posta dejada por el actual hombre de Talleres de Córdoba.

“Considero que se trata de un lateral de categoría. Hace mucho que Boca necesitaba un jugador con esa jerarquía para dicha posición. Resalto mucho su personalidad. Es un jugador hecho a la medida del club, dentro y fuera de la cancha. Se ha ganado muy rápido el cariño y respeto de sus compañeros“, dijo el creador del portal Mundo Boca.

Pensando en el futuro

El contrato de Advíncula con Boca Juniors es hasta finales del 2024. Por ello, desde La Bombonera lo ven como uno de los pilares en defensa para por fin volver a ganar la Copa Libertadores, torneo que no levantan desde la temporada 2007.

Fregossi se ilusiona por lo que puede darle el chinchano al club de La Ribera en el siguiente curso: “Todavía no hemos sido testigos de la mejor versión de Advíncula. El jugador que llevó a Perú al Mundial Rusia 2018 aún no lo hemos visto en Boca. Su techo todavía no lo tocó acá. Lo mejor de Luis está por venir y ojalá se de en la Libertadores”.

Y si hay algo que se ha ganado ‘Bolt’ en tierras argentinas, es el cariño de la hinchada bostera. Algo que es complicado para los refuerzos extranjeros, más aún los traídos por la comisión que encabeza Juan Román Riquelme. Esto le podría permitir quedarse un buen tiempo en dicha intuición.

“La mayoría le tiene cariño y se lo hace notar en las redes sociales o en la cancha cuando tiene algún quite. Todavía no se ganó la totalidad del amor de la gente, porque muchos consideran que en ataque no pesa y subestiman sus otros muchos aportes. Pero, sin dudas, que tiene muchísima más hinchas que lo admiren que los que no”, zanjó Lucho Torres.





