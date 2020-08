Danilo Carando recuerda su experiencia con ‘El Diego’: “Lo que te genera Maradona, no te lo genera ni Messi”

El fútbol te abre diversas puertas, no hay duda de eso. Un claro ejemplo es el ‘CV’ de Danilo Carando, actual delantero del Cusco FC. Si bien ya tiene experiencia en el fútbol nacional, el argentino ha sido todo un trotamundos con el balón.

Desde Chile hasta Rumanía, pasando por México, el argentino ha estado en diversos equipos del mundo, pero hay uno que lo tiene marcado: el Al Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos. Y es que allí tuvo la oportunidad de ser dirigido por Diego Armando Maradona.

Justamente, en el programa ‘El Tridente Depor’, Carando contó cómo fue ser dirigido por Maradona. “Principalmente, soy un privilegiado por jugar al fútbol y tener el enorme privilegio de que Diego se haya fijado en mí para que sea parte de su equipo, la satisfacción es enorme en lo personal”, declaró.

“Como entrenador, es una persona extraordinaria, sumamente generosa. Habla con el jugador, lo respeta, transmite una energía que no la transmite otra persona en el mundo. Tuve la posibilidad en Catar de convivir y compartir con Xavi y él me decía lo mismo, lo que te genera Maradona, no te lo genera ni Messi, ni nadie, es único lo que te genera Diego”, agregó.

En otro momento, el artillero del Cusco FC relató una anécdota cuando ascendió con el Al Fujairah a la Liga Árabe del Golfo. “Para ascender, jugamos dos partidos. Yo metí los dos goles en la ida y ya en la vuelta se dio el ascenso. Ante la euforia, los árabes empezaron a tirar relojes y cadenas a la cancha”, sostuvo el argentino.

Sobre el presento del equipo cusqueño, Carando espera que con los fichajes de Willyan Mimbela y Ray Sandoval se puede pelear el campeonato. “Somos consistentes de que no arrancamos bien la liga, pero uno no tiene que perder la fe. Tenemos que consolidarnos como grupo (...) Ojalá que los chicos que se incorporaron ahora se adapten rápido”, apuntó el delantero de 32 años.