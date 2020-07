La liga de Estados Unidos está de regreso. Pese al incremento de contagios del nuevo coronavirus, la organización vio preciso el regreso de la MLS, eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad y bajo la modalidad ‘burbuja', es decir, colocar a sus 26 equipos en una sola sede donde puedan evitar cualquier riesgo sanitario.

Los peruanos que militan en este país también estarán de vuelta. Pedro Gallese será el encargado de inaugurar este torneo relámpago, el cual otorgará al ganador la clasificación directa a la Concacaf Champions League 2021. Otros jugadores que también son parte de la Selección Peruana se harán presentes en las fechas sucesivas.

La fase de grupos irá del 8 al 23 de julio, donde Raúl Ruidíaz, Edison Flores, Andy Polo, Yordy Reyna, Alexander Callens y Marcos López junto a sus respectivos equipos buscarán pasar a los octavos de final hasta llegar a obtener el título. El primer choque de peruanos será este viernes 10 de julio, entre Seattle Sounders (Ruidíaz) vs SJ Earthquakes (López).

Los encuentros que se disputarán en las instalaciones del Disney World en Orlando, en el Complejo Deportivo de ESPN, serán transmitidos vía ESPN2 (Latinoamérica), TSN, TVA Sports (Estados Unidos). En Depor.com tendrás los detalles de los partidos.

Calendario de la fase grupal

Miércoles, 8 de julio

7:00 p.m. Orlando City (Pedro Gallese) vs Inter Miami

Jueves, 9 de julio

8:00 a.m. New York City (Alexander Callens) vs Philadelphia Union

Cancelado*: FC Dallas vs Vancouver Whitecaps (Yordy Reyna).

*El duelo se canceló, debido a que FC Dallas fue retirado del torneo por 10 casos positivos de COVID-19

Viernes, 10 de julio

8:00 p.m. Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz) vs SJ Earthquakes (Marcos López)

Domingo, 12 de julio

8:00 a.m. Toronto vs DC United (Edison Flores)

Lunes, 13 de julio

9:30 p.m. LA Galaxy vs Portland Timbers (Andy Polo)

Martes, 14 de julio

9:30 p.m. Orlando City (Pedro Gallese) vs. New York City (Alexander Callens)

Miércoles, 15 de julio

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps (Yordy Reyna) vs. San José Earthquakes (Marco López)

Jueves, 16 de julio

7:00 p.m. DC United (Edison Flores) vs. New England Revolution

Sábado, 18 de julio

7:00 p.m. Portland Timbers (Andy Polo) vs. Houston Dynamo

Domingo, 19 de julio

7:00 p.m. New York vs. Chicago Fire

Lunes, 20 de julio

8:00 a.m. Orlando City vs. Nashville SC

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps

Martes, 21 de julio

9:30 p.m. Montreal Impact vs. DC United

Jueves, 23 de julio

9:30 p.m. Los Ángeles FC vs. Portland Timbers

MLS is back

Los 26 clubes de la liga más importante de Estados Unidos y Canadá llegaron hasta las instalaciones del Disney World en Orlando, donde competirán cerca de un mes en el Complejo Deportivo de ESPN. El torneo se dividirá en dos partes, el primero será una fase de grupos y el segundo una ronda eliminatoria.

El ganador de la competencia tendrá clasificación directa para disputar la Concacaf Champions League 2021 y un premio económico de 1.1 millones de dólares.

El torneo comienza el 8 de julio y para el 25 se estará terminando la primera fase, para dar paso a la ronda de eliminación. Los octavos de final se disputarán del 25 al 28 de julio, los cuartos serán el 30 de julio y el 1 de agosto; las semifinales el 5 y 6 de agosto y la gran final se disputarán el 11 de agosto.

