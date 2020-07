En Orlando no hay límites con la fantasía: el uniforme de Pedro Gallese está compuesto por canilleras, toperoles altos, guantes y también por una mochila propulsora. Al menos esa es la explicación que le trato de dar la cuenta de Twitter de la Copa América a lo que hizo el ‘1′, el último martes, en el triunfo de Orlando City sobre New York City (3-1): una doble intervención que ayudó a que los suyos ya estén en los octavos de final de la MLS.

En una nota con el periodista César Vivar, el guardameta de la Selección Peruana contó cómo se están cumpliendo los protocolos de dicho torneo, detalles de su nueva vida y, por supuesto, la visión que tiene pensando en el inicio de las Eliminatorias: “La semana pasada también tuvimos una reunión de los defensas con los arqueros. Examinamos algunas cosas de nuestro juego”. Sí, el plan Qatar ya está en marcha.

Pedro Gallese no duda ni un segundo en activar su mochila propulsora para sacar la pelota del ángulo. 💥🚀 🇵🇪⁣⁣⁣

⁣⁣⁣#CopaAmérica pic.twitter.com/PaUgkY97du — Copa América (@CopaAmerica) July 14, 2020

Pedro, puntaje perfecto en la MLS (sumaron triunfos frente a Inter Miami y New York City) y además en casa, porque estás en Orlando. ¿A cuántas cuadras o calles de tu hogar estás trabajando?

Contento con los seis puntos, porque es puntaje perfecto lo que tenemos. Estamos ahí punteros del grupo. Y acá estoy a media hora de mi casa pero concentrado.

¿No pueden salir de esa burbuja?

No podemos salir ni recibir visitas, nada. No podemos tener contacto con la gente del exterior.

¿Cuáles son los protocolos sanitarios? ¿Cada cuánto les hacen las pruebas de descarte?

Nos hacen la prueba molecular dejando un día y el mismo día del partido también nos pueden hacer. Yo creo que con todos los protocolos, con todos los cuidados que están teniendo aquí, el campeonato está yendo bien. Por ahí hubo unos infectados, pero yo creo que ya lo resolvieron y por el momento estamos todos bien.

En ese complejo hotelero, ¿te logras ver con los demás peruanos en la MLS?

Lo que pasa es que en hotel donde estamos, hay una cierta cantidad de equipos. El otro día me crucé con (Alexander) Callens, con Yordy (Reyna), con Marco (López), con Andy (Polo) también. Me parece que el ‘Oreja’ (Flores) está en otro lado. La ‘Pulga’ (Ruidíaz) también está en otro lado. Pero ahí hemos podido conversar un poco. Después de tiempo de vernos es bueno intercambiar ideas.

¿Siguen la distancia social cuando se ven?

Pasa que a nosotros nos han dicho que no podemos estar mucho en contacto con jugadores que no sean del equipo. Por más que seamos amigos y todo, por ahí nos saludamos y estamos conversando con una distancia prudente.

La MLS va a ser un torneo corto y sumaron los seis puntos en el arranque. Felizmente ya pasaron a la otra etapa...

Nosotros nos hemos preparado mucho. Se ha hecho un buen equipo, un equipo sólido y cuando ataca hace mucho daño. Ahorita estamos punteros en el grupo por goles. Ahora solo nos queda un partido más por jugar y luego preparar al equipo para la siguiente fase que siempre es un poquito más dura.

¿Cómo es trabajar con Nani? Es lo más cerca que estaremos con Cristiano Ronaldo. Este lo debe tener en la lista de WhatsApp...

Es un jugadorazo. Juega muy tranquilo. Cuando arranca es muy difícil pararlo. Tiene unas historias increíbles y las cuenta cuando compartimos la mesa. Es una experiencia para mí también muy buena, porque entrenar al lado de un jugador que por ahí ha ganado grandes cosas con su club anterior y su país es bonito.

¿Es de los que primero llega a entrenar? ¿Se queda practicando remates contigo?

Es bastante profesional y e cuida en la alimentación. Siempre quiere estar ahí primero. Quiere demostrar su liderazgo, es el capitán del equipo. Es un ejemplo para los jugadores. Es importante para todo el grupo.

Tuviste dos rivales complejos en el reinicio: Inter de Miami, con Beckham atrás; y el New York City, en el que te encontraste con Callens...

Ha sido duro. Recién nos estamos haciendo fuertes, porque Orlando no había clasificado a ninguna liguilla, no peleaba cosas importantes. Ha venido este comando técnico que ha puesto la idea y ha puesto buenos trabajos. El grupo se ha hecho muy fuerte y estamos aspirando en llegar a la final y quedarnos con este campeonato.

Gallese x 2️⃣!



The Peruvian keeps Orlando on top. #NYCvORL pic.twitter.com/de3MKM5joY — Major League Soccer (@MLS) July 15, 2020

En dos partidos has tenido grandes atajadas. Una doble ante New York y ante el Inter una importante. ¿Con cuál te quedas?

Yo creo que la doble está muy buena. Por ahí a veces la gente dice “por qué da rebote” o “por qué no la agarras”. Me dicen, ¿por qué no la agarras? Vuelvo a revisar el video y me da un pique antes, el remate de afuera fue fuerte y venía el delantero brasileño cerca. Cuando lo veo hago un despeje un poco más fuerte para que se vaya un poco más lejos y justo el rebote también le cae a uno del equipo rival. Me paro rápido y la puedo sacar.

Los relatores de allá se emocionaron y mencionaron “por algo trajeron a Gallese a este equipo” y por “algo es el jugador emblema”. Incluso tu técnico -Óscar Pareja de Colombia- declaró que eras de los mejores arqueros de la MLS. ¿Hablas mucho con él?

Siempre estamos en comunicación. Me pide cómo quiere ir manejando el equipo, si quiere jugar largo, si quiere jugar corto. Por mi lado no hay ningún problema si me pide jugar corto. Hay buena química con el comando técnico. Para uno como jugador siempre que el técnico lo elogie es bueno y motivador.

Pese a que no tienes constante recorrido, ¿el calor influye mucho?

No he escuchado que se quejen mucho del calor o bochorno. Los equipos tienen los suficientes días para adaptarse, es como adaptarse a la altura. Igual siempre va a ser un poco duro, pero un jugador se adapta al campo de juego. Yo creo que donde estamos jugando, está bien.

¿Ya conocías el complejo donde se está jugando?

No. Vine a Orlando, jugamos las dos fechas, tuve la pretemporada y pasó todo esto de la pandemia. No pude ver ni siquiera los parques, no pude ver nada. Apenas conozco los grifos (risas), por ahí para el tanque del carro. No conocía el complejo, me ha sorprendido. Tiene como 30 canchas y las 30 están impecables. Siempre se puede jugar al fútbol. Eso es bueno para todos los jugadores.

Detrás del arco hay un sistema para desinfectar las pelotas. ¿Les dieron algún protocolo especial?

Los de la MLS nos dijeron que iba a haber eso y lo adaptaron acá. Es bueno tener las pelotas siempre cerca. A veces los mismos recogebolas te la tiran para otro lado.

Claro, pero si demoras, te pueden sacar amarilla...

Sí, ya me sacaron amarilla en el otro partido (risas). Es parte del juego, el equipo contrario estaba en ofensiva y quemar algunos minutos es bueno para el equipo.

El objetivo más cercano es el título de la MLS...

Sí. El objetivo lo tenemos claro nosotros desde que entrenamos individualmente en nuestras casas, siempre fue ese el objetivo. Luego nos dijeron que el campeonato iba a ser acá. Entonces la tenemos clara, tenemos que seguir así y ser campeones.

¿Hay contacto con la prensa allá ?

No sé. La verdad no sé cómo manejan eso, tendrían que hablar con algún encargado del club.

¿Cuándo termina el partido hay sala de prensa o zona mixta?

Hay una sala de prensa en la cual siempre van dos jugadores. Todavía no me ha tocado.

Se extrañan los ‘Tik Toks’ con tu familia...

Yo extraño a mi familia (risas). Hace poco fue cumpleaños de mi hijo (Piero) y no pude estar. Es parte del fútbol.

Ahora tu hijo pide ver los partidos...

Sí, a dejó los dibujos, ahora es puro fútbol. Qué bueno que le gusta.

En Veracruz te atacaban mucho (tenía bastantes intervenciones); en Alianza había que ser arquero de equipo grande; y en la MLS se ve que tendrás bastante trabajo...

Cuando firmé en la MLS vi muchos partidos. Veía que los atacantes tenían bastante espacio, siempre llegaban, había muchos ataques. Ya estoy mentalizado en eso y para eso uno se pone a trabajar.

¿Ya venden tu camiseta en la tienda el club?

No sé, pero yo he visto un par de hinchas con la camiseta.

Pedro Gallese debutó con la Selección Peruana en el triunfo por 3-0 sobre Panamá, en 2014 (Foto: Reuters)

“Uno siempre está pensando en la selección, nunca se la saca de la cabeza”

Aparentemente las Eliminatorias vuelven en octubre. Tengo entendido que el comando técnico está feliz con los minutos que vas teniendo: ¿tienes contacto con ellos?

Sí, justo estuve hablando con Óscar Ibáñez. Me felicitó por el partido que hemos tenido. Están muy contentos que sume minutos, que el equipo ya esté en la siguiente fase para seguir sumando minutos. También contentos con el trabajo de uno. La semana pasada también tuvimos una reunión de los defensas con los arqueros. Examinamos algunas cosas de nuestro juego. Creo que va bien y ojalá siga así cuando las Eliminatorias comiencen.

¿Ustedes siguen la información de con qué rival empezamos las Eliminatorias (iniciamos con Paraguay en Asunción) o te concentras en el Orlando? En algún momento salieron versiones no reales del tema (se modificaba el fixture)...

Yo ya estoy mentalizado que empezamos con Paraguay de visita y Brasil en Lima. A veces dicen cualquier tontería, sale cualquier noticia, pero nosotros siempre tenemos la información de la Federación, del comando técnico de la selección. Nosotros nos guiamos de eso, no nos guiamos por otras noticias. Uno siempre está pensando en la selección, nunca la saca de la cabeza, por más que ahora estamos jugando un campeonato bastante importante para el club. Siempre la selección está presente.

No verse en marzo o en la Copa América les quitó tiempo para juntarse. Te lo comento porque si bien no todos son amigos, existe una buena relación y sentido de pertenencia...

Todos no somos amigos, pero nos llevamos bien. Cuando estamos juntos en el camarín, siempre hay bromas, siempre hay anécdotas, entonces esa convivencia se extraña. Se extraña también ponerse la camiseta de Perú.

¿Andas mirando lo que le ocurre con los posibles arqueros peruanos convocados?

Sí, siempre estoy pendiente porque uno también tiene que ver a los compañeros que tiene en el puesto. Estoy viendo que ya poco a poco están entrenando y se ponen en forma. Ojalá comience pronto el campeonato para que todos estemos en ritmo cuando recibamos el llamado que todos queremos.