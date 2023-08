En el fútbol de Estados Unidos, donde la pasión cruza fronteras, se encuentran numerosos jugadores con raíces peruanas que están dejando su huella en las categorías juveniles. En medio de todos estos chicos que llevan en sus venas la sangre bicolor, emerge un nombre prometedor: Gabriell Sorto. Nacido el 16 de octubre de 2009, es un futbolista que abraza una mezcla de tres nacionalidades: estadounidense, peruana y salvadoreña.

Se le reconoce por su versatilidad tanto en el mediocampo, desempeñándose como enganche creativo, como en la posición de delantero . Sorto exhibió talento para el fútbol desde una edad temprana. Su trayectoria inició en el Valencia Fútbol Club en Santa Clarita, California, cuando apenas tenía cinco años. A través de su habilidad técnica para quitarse la marca de los rivales y finalizar jugadas con gran precisión, llegó al Ventura County Fusion, institución que pertenece a la MLS Next.

Ficha Técnica

Nombre Gabriell Sorto Fecha de nacimiento 16/10/2009 País de nacimiento Estados Unidos Nacionalidades Estadounidense, peruana y salvadoreña. Posición Mediocampista / Delantero derecho Pierna hábil Izquierda Clubes Valencia FC ( Santa Clarita CA), Ventura Fusion (MLS Next), LA Galaxy

Camino a LA Galaxy

Gabriell Sorto trazó su camino hacia Los Angeles Galaxy gracias a una oportunidad que surgió durante los campamentos de la US Soccer. En uno de estos eventos, el director de la academia del club tuvo la ocasión de presenciar su desempeño en el campo y quedó gratamente impresionado. Esta experiencia llevó a que el club enviara a sus scouts para seguir de cerca su rendimiento en partidos de la liga y torneos de la MLS Next a lo largo de seis meses.

Aunque actualmente no cuenta con un contrato formal en el equipo de la MLS debido a su temprana edad, Gabriell Sorto pertenece a la academia del club. Las expectativas sobre su futuro son altas y se respaldan con una carta emitida por el club que garantiza su participación en el equipo durante la temporada 2023/2024. “Esta temporada se extiende por todo un año y marca un paso significativo en su camino hacia el desarrollo y la consolidación como futbolista”, afirman con confianza. Con la camiseta de Los Angeles Galaxy participará en diversos torneos de renombre como el MLS Next Fest, MLS Next Flex, MLS Next Cup y la Generation Adidas Cup.

A nivel selección

Con su talento, Sorto ha logrado captar el interés de la selección Sub-15 de Estados Unidos, siendo convocado en tres ocasiones a sus campamentos. Estos llamados marcan su primera incursión en el mundo de las selecciones nacionales. Sin embargo, nada está definido y Sorto compartió con Depor que no descarta la posibilidad de representar a la selección peruana en el futuro.

“Siento una inclinación por representar a mi país de origen en el fútbol. Sin embargo, también estoy abierto a la posibilidad de otras opciones, considerando las nacionalidades de mis padres (Perú y El Salvador). Estoy familiarizado con los jugadores peruanos que forman parte de la selección. Admiro mucho su estilo de juego y su pasión por el fútbol. Algunos de los jugadores peruanos que llaman mi atención son Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, André Carrillo, Renato Tapia y Edison Flores, entre otros. Son ejemplos a seguir y me inspiran a esforzarme al máximo en mi carrera futbolística”, afirmó.

En cuanto a la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana, Sorto ha compartido: “He estado considerando iniciar los trámites para obtener la nacionalidad peruana. Sería un honor poder representar a Perú, ya tengo un sentimiento especial por ese país”. Cabe precisar que hasta el momento el jugador no ha tenido contacto con la Federación Peruana de Fútbol.

Vínculo con nuestro país

El vínculo de Sorto con Perú es significativo, ya que su madre es peruana. Este lazo familiar ha influenciado su conexión con el país de una manera especial. “La comida peruana es una de mis favoritas, y es genial tener la oportunidad de disfrutarla gracias a mi familia”, apuntó.

A pesar de no haber tenido la oportunidad de conocer el Perú físicamente, Sorto dice conocer mucho del país gracias a las historias y experiencias compartidas por su familia. “Mis tíos y abuelos me han contado mucho sobre la belleza natural, la cultura y la diversidad del Perú. Aunque no he tenido la chance de viajar, siento una conexión especial”. Dentro de sus planes está visitar algún día la tierra natal de su madre.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR