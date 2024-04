Entre los cientos de jugadores con ascendencia peruana dispersos por todo Estados Unidos, hay uno que tiene grandes sueños. No solo aspira a alcanzar el nivel profesional, sino que también anhela representar a la Selección Peruana. Y tampoco ve como un obstáculo jugar en uno de las instituciones más populares del país, el Inter Miami. Sean Gormley (15 años) está abriéndose camino en las divisiones juveniles del club, mientras Lionel Messi brilla en el primer equipo. Reconoce que el camino no será fácil, pero trabaja incansablemente cada día para alcanzar sus metas.

Sean Gormley nació el 13 de marzo de 2009 en Florida, Estados Unidos. Justamente ese mismo año, Lionel Messi vivía uno de los momentos más destacados de su carrera, ganando seis títulos con el Barcelona y heredando la camiseta número 10 en la selección de Argentina . Quince años más tarde, el destino le daría la oportunidad a Sean de conocer a la leyenda argentina después de llegar al mismo equipo.

Los inicios de Sean Gormley

Aunque su camino en el fútbol aún está en pleno desarrollo, Gormley ya lleva más de una década pateando el balón. Comenzó a jugar al fútbol a los 5 años en la escuela Florida West, para luego unirse al Florida Evolution. En ambos equipos, desempeñó diversas posiciones en el campo de juego, siempre destacando por su velocidad y técnica. El siguiente paso era dar el salto a un equipo más importante, y así llegó al West Florida Flames, que participa en la MLS Next, el torneo juvenil más importante en Estados Unidos y Canadá.

Con la camiseta del West Florida Flames, Sean destacó notablemente y el 2023 recibió una invitación para pasar a pruebas en el Inter Miami. Es importante mencionar que el club no solo busca estrellas internacionales, sino que también se concentra en el desarrollo del talento local. Sean pasó varios meses compitiendo con otros jugadores del estado de Miami y sus alrededores durante su período de prueba en el equipo. Su talento le permitió destacarse entre cientos de jóvenes aspirantes, logrando asegurar un lugar en el equipo.

“Éramos un gran grupo de jugadores. Pasé por varias pruebas durante todo el proceso. Al final, se seleccionaron a once jugadores para jugar un partido contra el Inter Miami de nuestra categoría. Luego, la lista se redujo a cinco futbolistas, hasta que finalmente quedamos tres de nosotros en el club. Ahora mi objetivo es llegar a jugar profesionalmente en el primer equipo”, le contó a Depor.

El ‘Busquets’ peruano

Cuando le preguntan sobre su posición, él responde que puede jugar como volante de marca, interior de enganche e incluso como lateral derecho, posiciones en las que ha ganado experiencia durante su tiempo en el Inter Miami. Sin embargo, cuando se le consultan dónde se siente más cómodo, él afirma que en la primera línea de volantes, como mediocampista defensivo. Entre sus principales características se destacan el recorrido, la inteligencia y la capacidad para la marca.

Su principal referente en la posición es alguien a quien tiene muy cerca en el club: nada más y nada menos que el español Sergio Busquets. “Es increíble verlo entrenar todos los días. Aprendo mucho de Busquets simplemente observándolo. Es algo que nunca imaginé que podría pasar y solo me queda aprovechar esta oportunidad. Para mi es un honor jugar en el Inter Miami. A veces creo que no es real”, comenta el peruano-norteamericano.

Sean Gormley, el mejor Sub-15 del Inter Miami

Actualmente, Sean Gormley juega en la Sub-15 del Inter Miami y ha participado en los torneos GA Cup, MLS Next Cup, MLS Next Flex y MLS Next Fest. Es titular indiscutible en el equipo juvenil, al que se unió a mediados del año pasado. En el mes de febrero, fue reconocido como el mejor jugador de su categoría, un logro que fue anunciado a través de las redes sociales del club.

Sean Gormley fue elegido como el jugador más destcado de la Sub-15 del Inter Miami. (Foto: Difusión)

“Durante los últimos meses, Sean ha demostrado un compromiso incesante para mejorar dentro y fuera del campo. Ha dado pasos importantes en su desarrollo y ha sido un líder para el equipo”, afirmó el técnico de la selección Sub-15, Pedro Cavalcanti para el portal del equipo norteamericano.

Sean Gormley y Lionel Messi

Aunque Lionel Messi acapare todas las miradas en cada paso que da en Estados Unidos, eso no lo hace ajeno a las divisiones juveniles del club, que tiene como uno de sus propietarios al inglés David Beckham. Esto es especialmente relevante porque su hijo Thiago juega para la Sub-12. Gracias a este vínculo, Sean Gormely ha tenido la oportunidad de conocer a la leyenda argentina. “A Lionel Messi lo suelo ver mucho. El club tiene una sede donde entrenan menroes y mayores. Conocerlo ha sido todo un sueño. Es muy buena persona y pudimos tener una conversación corta”, expresó.

Sean Gormley saludando a Lionel Messi. (Foto: Difusión)

El sueño de la Selección Peruana

Sean Gormley cuenta con tres nacionalidades: peruana, estadounidense y canadiense. Heredó la sangre bicolor por su madre, Edda Favarato, quien nació en Lima. Ella le ha transmitido parte de la cultura peruana a su hijo y lo ha hecho conocer nuestro país en más de una oportunidad. Sean ha crecido enamorado de nuestro país y en el aspecto futbolístico anhela vestir la blanquirroja: “Mi sueño es jugar por la Selección Peruana. Ojalá algún día se pueda dar”. Cabe destacar que cuenta con los papeles peruanos y ya tuvo un primer contacto con la Federación Peruana de Fútbol. Podría ser tomado en cuenta para la próxima selección Sub-17.

“Sigo mucho a la Selección Peruana. Admiro a todos los jugadores. Tuvo la oportunidad de conocer en Miami a Pedro Gallese y Wilder Cartagena. Ahora espero con ansias la Copa América para poder alentar al equipo en los partidos que jugarán acá”, agregó.





