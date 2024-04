Según la FIFA, uno de los criterios para que un jugador sea considerado elegible para jugar en una selección nacional es que su madre o su padre biológico haya nacido en el territorio de la asociación en cuestión y con ello, tener derecho a la nacionalidad. Teniendo en cuenta este requisito, Depor encontró a cinco jugadores que lo cumplen, a pesar de que todos nacieron en el extranjero: Alexander Robertson, Matteo Pérez, Axel Cabellos, Jeriel De Santis (Alianza Lima) y Alberto Velásquez.

Todos estos futbolistas tienen algo en común: aún no han vestido la camiseta nacional, aunque ya lo hicieron en las selecciones juveniles de otros países como Inglaterra, Australia, Suecia, Argentina, Venezuela y Finlandia. Sin embargo, tal como sucedió en otras oportunidades, esto no termina siendo un impedimento para que puedan ingresar al universo de Jorge Fossati a corto y mediano plazo, siempre y cuando no lleguen a disputar minutos con selecciones absolutas en torneos oficiales.

Nombre Edad Club actual País de nacimiento Lazo peruano Alexander Robertson 20 Portsmouth FC Escocia Madre Matteo Pérez 18 Bayern Munich Suecia Padre Axel Cabellos 17 Racing Club Argentina Padre Jeriel de Santis 21 Alianza Lima Venezuela Madre Alberto Velásquez 15 FC Honka Finlandia Padre

Alexander Robertson

Desde 2017, este mediocampista ha sido parte del Manchester City. A los 19 años, se unió al equipo reserva, compitiendo en la Premier League II. En 2022, hizo su debut en el primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola en un amistoso contra el Girona. Aunque aún no ha debutado en un torneo oficial, ha sido convocado en algunas ocasiones para partidos de la Premier League e incluso de la Champions League. En esta temporada, fue cedido al Portsmouth FC para acumular minutos de juego. Tiene contrato con los ‘Citizens’ hasta 2026.

Es el único de este grupo que ha jugado en dos selecciones: Inglaterra y Australia. Para el equipo inglés, participó en las categorías Sub-17 y Sub-18, mientras que para los ‘Canguros’ fue convocado al equipo absoluto para disputar dos amistosos en 2023 contra Argentina y Ecuador. Después de esos juegos, no volvió a ser considerado, lo que le abre la posibilidad de integrar la Selección Peruana, dado que es hijo de madre peruana. En 2023, Juan Reynoso reconoció haberle enviado una invitación que no fue respondida, aunque esto no es motivo para descartarlo.

Alexander Robertson ya ha jugado con el primer equipo del Manchester City y ha participado en varias sesiones de entrenamiento. (Foto: Agencias)

Matteo Pérez

En 2022, firmó su primer contrato con el Bayern Munich hasta 2025. Ha exhibido un gran avance en las divisiones inferiores del equipo alemán y ya ha tenido su primera sesión de entrenamiento con el primer equipo. Su desarrollo como lateral izquierdo ha captado la atención de Thomas Tuchel. Es muy probable que la próxima temporada dé el salto completo al plantel principal, especialmente después de disputar 21 partidos con el Bayern Munich II en esta temporada.

Su lugar de nacimiento es Suecia, donde también inició su formación como futbolista. Sus raíces peruanas provienen de su padre. Tiene la documentación necesaria para comenzar a ser convocado e incluso Gustavo Roverano, cuando era DT de la Sub-20, tuvo la posibilidad de conversar y contactarlo hace unos años. En un principio, hubo disposición de venir a la Videna, pero luego decidió jugar por Suecia. Desde el 2022, no ha sido convocado nuevamente.

Matteo Pérez Vinlöf entrenó con el primer equipo del Bayern Múnich. (Foto: Difusión)

Axel Cabellos

Al igual que su hermano Catriel Cabellos, hizo toda su etapa formativa en Racing Club de Argentina. El lateral izquierdo ya ha debutado en el equipo reserva y ha sido incluido en la lista del primer equipo que participa en la Copa Sudamericana. Firmó su primer contrato profesional hasta 2026 y es una de las apuestas de la ‘Academia’, donde están gestionando su desarrollo gradualmente.

Por ahora, solo ha defendido la camiseta nacional de Argentina. Lo hizo en el Sudamericano Sub-17 del año pasado, siendo titular en cuatro encuentros. Sin embargo, no fue convocado para el Mundial de la categoría. A pesar de que lo consideraron para la Sub-20, no fue llamado para el torneo juvenil. Su ascendencia peruana por parte de su padre le abre las puertas de la Videna, especialmente teniendo en cuenta que su hermano ya ha representado a Perú.

Jeriel de Santis

Es el único de este grupo que juega en el fútbol peruano. Esta temporada llegó como el gran refuerzo sorpresa de Alianza Lima, club donde ya sumó sus primero minutos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Arribó a La Victoria tras su paso por el Boavista de Portugal, equipo que adquirió su pase del Caracas de Venezuela. Durante su experiencia en el fútbol europeo, fue cedido al Cartagena de España.

Su vínculo con nuestro país se establece a través de la nacionalidad de su madre. Llegó a nuestro país con pasaporte venezolano y europeo, pero para poder ser inscrito como jugador blanquiazul, tuvo que realizar el trámite para obtener su DNI peruano. Uno de sus objetivos al aceptar la propuesta de los íntimos fue estar cerca del radar de Jorge Fossati. Aunque ya ha jugado con la Sub-17 y Sub-23 de Venezuela, busca una oportunidad con la selección peruana.

Jeriel de Santis está viviendo su primera experiencia en el fútbol peruano con Alianza Lima. (Foto: Marcel Sandoval)

Alberto Velásquez

Es el más joven de esta lista, pero uno de los delanteros de sangre peruana con más promesa. Se formó en el Helsinki FC y la temporada pasada firmó contrato con el Honka FC. Con tan solo 15 años en dicho club, ya debutó con el plantel principal y marcó su primer gol en la cuarta división finlandesa. Aunque fue contratado inicialmente para el equipo Sub-17, ya ha comenzado a ganarse un lugar en el primer plantel.

El año pasado llegó a Perú para participar en entrenamientos y disputar amistosos con la Selección Peruana Sub-15, logrando incluso marcar un triplete contra Deportivo Municipal. Sin embargo, también ha jugado para la Sub-15, y su última convocatoria fue para la Sub-17 este año, donde disputó tres encuentros de clasificación para la Eurocopa de dicha categoría.

Alberto Velásquez ya jugó por la Sub-15 de Perú pero también ha sido llamado por Finlandia. (Foto: Agencias)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO