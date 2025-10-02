Renato Tapia vuelve a estar en boca de todos, aunque esta vez no por su situación con la Selección Peruana, sino por lo que viene logrando a nivel de clubes. El mediocampista de 30 años decidió dejar atrás su paso por Europa y apostar por una nueva etapa en Emiratos Árabes Unidos, donde fichó por Al Wasl. En poco tiempo, se ha convertido en pieza fundamental del equipo, siendo clave en la liga local y en torneos internacionales. Su adaptación ha sido rápida y efectiva, al punto de que la hinchada ya lo reconoce como un referente dentro de la plantilla. Sin embargo, mientras su presente en Emiratos crece, su ausencia en la última lista de convocados de la selección ha despertado una serie de dudas y comentarios entre los hinchas peruanos.

El exjugador del Celta de Vigo viene recibiendo elogios en Dubái, y la mejor prueba de ello fue la distinción al Mejor Jugador del Mes, premio entregado por votación de los aficionados del club. La institución emiratí lo destacó con un mensaje contundente: “Entrega continua y un rendimiento digno de un emperador”, acompañado de una caricatura alusiva en sus redes sociales oficiales.

Este reconocimiento llega tras varias actuaciones sólidas de Tapia, que ha disputado cuatro encuentros en la liga, además de partidos por la Copa AFC y la Copa de Liga. En todos, el volante mostró su habitual despliegue físico, capacidad para recuperar balones y liderazgo en el mediocampo, características que lo han convertido en un jugador insustituible para el técnico portugués Luis Castro.

Renato Tapia elegido el jugador del mes con el Al Wasl | FOTO: Al Wasl

No obstante, más allá de su rendimiento en Emiratos Árabes, lo que llama la atención en el Perú es que Tapia no fue incluido en la reciente convocatoria de la ‘bicolor’. Pese a su buen presente, todo indica que existirían diferencias con la Federación Peruana de Fútbol que lo mantienen al margen, lo que ha generado especulación sobre si volverá o no a vestir la camiseta nacional en el corto plazo.

Su presente con el Al Wasl

En el plano internacional, Al Wasl también vive un presente positivo. El equipo se consolidó como líder de su grupo en la AFC Champions League 2 tras vencer 2-0 a Al Wehdat de Jordania. Renato Tapia fue titular y completó los 90 minutos, mostrando solidez y equilibrio en el mediocampo. Su aporte resultó fundamental para mantener el control del juego y asegurar tres puntos claves en la competencia continental.

El valor de mercado del mediocampista peruano, según el portal especializado Transfermarkt, se mantiene en 2 millones de euros. Una cifra que refleja la vigencia del exjugador de Feyenoord, Twente y Leganés, y que también demuestra que, pese a estar lejos de Europa, sigue siendo considerado un futbolista con peso en el panorama internacional.

Cabe recordar que Tapia decidió dar el salto a Emiratos Árabes luego del descenso del Leganés en España. La oportunidad de fichar por Al Wasl le abrió la puerta para convertirse en protagonista en un equipo con ambiciones tanto en el torneo local como en los certámenes continentales. Desde su arribo, el volante peruano asumió un rol central y su experiencia internacional le ha permitido consolidarse rápidamente.

El presente del peruano en Dubái contrasta con su situación en la Selección. Mientras que en su club es elogiado como líder y referente, en el Perú su nombre genera controversia y debate. Los hinchas se preguntan si el alejamiento de Tapia es temporal o si, por el contrario, estamos ante el final de su etapa en la ‘bicolor’.

Renato Tapia.

El próximo reto para el Al Wasl será el 18 de octubre frente a Al-Nasr en la UAE Pro League. Allí, Tapia tendrá otra oportunidad para reafirmar que vive un gran momento en su carrera, aunque la gran incógnita seguirá siendo la misma, si volverá a ponerse la camiseta de la Selección Peruana o su futuro con la blanquirroja ya quedó atrás.

