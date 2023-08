Con la participación completa de Renato Tapia, el Celta, que se encuentra bajo la dirección del técnico Rafael Benítez, superó al Wolfsburgo 1-0. El compromiso se llevó a cabo este sábado 5 de agosto en el estadio Volkswagen-Arena en Alemania y sirvió como preparativo para la campaña 2023/24, en el que los españoles están a pocos días del inicio de su competencia en LaLiga.

Bajo la dirección del ‘Rafa’, el equipo que saltó al campo contra los alemanes tiene una gran similitud con el que se espera ver en el próximo domingo frente a Osasuna. En el duelo ante ‘Los Lobos’, los ‘Célticos’ exhibieron una defensa sólida, un aspecto en el que el DT pone énfasis, adaptando estrategias a medida que avanzan los juegos amistosos.

Luego de un envío desde la banda izquierda por Azpas, el esférico se posicionó en el primer poste. Fue entonces cuando Unai Núñez conectó con la cabeza para enviarla directamente a la red. Así, a los 29 minutos, la escuadra celeste anotó el único gol, logrando su segunda victoria seguida en juegos de preparación.

Es importante destacar que el mediocampista peruano tuvo una notable participación en el duelo, intentando incluso un disparo de larga distancia hacia la portería. En este enfrentamiento, el jugador tuvo una variante en su indumentaria, cambiando del número 14 para lucir ahora el dorsal 5.





¿Qué pasó con el posible traspaso de Renato Tapia a Lyon?

Como se recuerda, el pasado 5 de julio, L’Equipé informó sobre el interés del Olympique de Lyon, uno de los equipos más emblemáticos de Francia, en adquirir los servicios de Renato Tapia. Desde entonces, el club francés se comunicó con los directivos del Celta para conocer las condiciones necesarias para fichar al jugador.

Con solo un año de contrato por cumplir, en Celta de Vigo no ven con malos ojos la venta de Renato Tapia, más aún si no gastaron ni un dólar por su incorporación (llegó en calidad de jugador libre). Es decir, con solo 12 meses de lazo, es una oportunidad que no piensan desaprovechar para generar algo de caja.

No obstante, a la fecha, no se ha reportado ninguna novedad con respecto al caso. Incluso, medios españoles afirman que el peruano seguiría en Vigo ante la insistencia del propio Rafa Benítez, por lo que incluso se le podría renovar en enero próximo, de acuerdo a información de La Razón.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO