Renato Tapia no tuvo un debut soñado en su estreno como titular con el Leganés, tras una primera parte en la que tuvo que ser sustituido por un golpe en la cabeza, y en la que el conjunto ‘pepinero’ se fue perdiendo al descanso por 0-1 frente al Mallorca, resultado que persistió hasta el final, en el partido de la cuarta jornada de LaLiga, en el Estadio Municipal de Butarque. El volante peruano tuvo que abandonar el terreno de juego al ser evaluado por los médicos que determinaron que tenía una conmoción cerebral y por ello, aplicando la normativa liguera, permitieron al cuadro blanquiazul realizar una sustitución extra.

Tras conocerse la afección del mediocampista peruano, el Leganés lo calificó como una “conmoción cerebral leve”. Hasta este domingo, en el club madrileño siguen de cerca la evolución del golpe del jugador, que no parece presentar mayores problemas, por lo que su presencia con la Selección, frente a Colombia y Ecuador, estaría asegurada.

Además del Leganés, la calma respecto a la conmoción cerebral de Tapia llegó por medio del entrenador Borja Jiménez. El DT de los blanquiazules fue consultado sobre el estado del volante nacional y afirmó que se encuentra mejor luego de haber estado desorientado por el golpe que tuvo ante el volante Dani Rodríguez.

Asimismo, el estratega del equipo español mencionó que el doctor del club tuvo una charla con él para manifestarle que no debería preocuparse por Renato Tapia porque no hubo ninguna complicación, salvo el golpe que tuvo.

“Renato Tapia está algo mejor, después de la acción del golpe, estaba desorientado, pero ahora está mejor. Eso me ha dicho el doctor, a prioridad no hay nada más que el golpe que ha sufrido”, señaló en conferencia de prensa.





El plan de Leganés con Renato Tapia





Borja Jiménez dejó en claro que, más allá del golpe que tuvo Renato Tapia, este iba a ser cambiado en el entretiempo porque considera que aún no se encuentra para disputar un partido completo. “Estábamos liquidados. Creo que el momento de temporada, los equipos no están para tres partidos y los propios futbolistas no hemos podido hacer un entreno en estos días. Entonces, teníamos que rotar jugadores para que en la segunda parte tengamos la misma fuerza porque ellos lo llevan por ese lado”.

“La idea era cambiar todos los posibles en el descanso y al inicio. Sabíamos que se podría abrir en la segunda parte, más que la primera y por eso sabíamos que íbamos a necesitar a todos los jugadores. Por eso sabíamos que íbamos a cambiar a Renato Tapia, Munir, Óscar, que iban a ser cambiados en el descanso”, agregó el DT.

Renato Tapia llegó al Leganés como jugador libre desde el Celta de Vigo. (Foto: EFE)

Renato Tapia y la Selección Peruana





Cabe recordar que Tapia es parte de los treinta convocados de la Blanquirroja para los partidos ante Colombia y Ecuador, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Renato regresa a la Bicolor luego de perderse la Copa América (no tuvo el seguro médico por parte de la FPF). En el torneo continental lo reemplazó Wilder Cartagena, pero Tapia es el ancla indiscutido del combinado nacional para Jorge Fossati.

En estos momentos, en la Videna están entrenando los once jugadores del medio local que fueron llamados. Se espera que este fin de semana lleguen a Lima los 19 peruanos que juegan en el extranjero. Los que faltan sumarse son: Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Luis Abram, Miguel Trauco, Santiago Ormeño, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renato Tapia, Luis Advíncula, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Sergio Peña, Anderson Santamaría, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Alexander Callens, Marcos López y Yordy Reyna.





¿A qué hora inicia Perú vs. Colombia?





Perú vs. Colombia está programado para el viernes 6 de septiembre desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m.





¿En qué canal ver Perú vs. Colombia?





Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata.

Renato Tapia (CD Leganés) - 5 millones de euros. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR