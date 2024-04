La última vez que Perú albergó el Torneo Sudamericano Sub-20 fue en 2011. Aquel campeonato, que tuvo como campeón a Brasil y como máxima figura a Neymar, contó con una Selección Peruana donde más del 90% de los jugadores habían nacido en nuestro territorio. Han transcurrido más de 13 años y Arequipa fue nuevamente elegido como sede para este certamen, que sirve como vitrina para el talento sudamericano. A diferencia de aquella oncena que jugó en la ‘Ciudad Blanca’, en el 2025 el equipo peruano podría tener una alineación con sangre peruana nacida en el extranjero en un 100%.

Depor Data analizó la extensa lista de los jugadores peruanos elegibles para integrar aquella Selección Peruana Sub-20. A través de un análisis por América y Europa, se encontraron once jugadores de nivel que nacieron fuera de nuestras fronteras entre 2005 y 2007 y que militan en distintas ligas extranjeras. El país con más representantes sería Estados Unidos.

Jugador País de nacimiento Club Posición Lazo peruano Juan Pedro Durán España Unió Esportiva Cornellà Arquero Padre Gabriel Chávez Estados Unidos New England Revolution Lateral derecho Padre y madre Matías Minguillo Estados Unidos South Florida Football Academy Defensa central Padre y madre Alexander Lunden Suecia Sollentuna FK Defensa central Padre Axel Cabellos Argentina Racing Club Lateral izquierdo Padre Philipp Eisele Alemania Eintracht Frankfurt Volante central Madre Kaj van Houwelingen Países Bajos ADO Den Haag Volante central Madre Felipe Chávez Alemania Bayern Munich Mediocampista ofensivo Padre Matteo Pérez Suecia Bayern Munich Extremo izquierdo Padre Diego Díaz Cáceres Estados Unidos DC United Extremo derecho Madre Patrick Askengren Noruega Kjelsas Football Delantero Madre

Juan Pedro Durán - España

Juan Pedro Durán milita en el equipo juvenil A de la Unió Esportiva Cornellà. Disputa la División de Honor, máxima categoría para los juveniles. Pese a su corta edad, llegó a ese club para terminar su formación y comenzar a dar sus primeros pasos en el ámbito profesional. Es uno de los arqueros con mayor proyección del conjunto catalán. Ya sabe lo que es pararse bajo los tres palos del arco bicolor, ya que fue el arquero peruano en el último Sudamericano Sub-17.

Juan Pedro Durán es el arquero del equipo juvenil del UE Cornellà. (Foto: Difusión)

Gabriel Chávez- Estados Unidos

Formado en las inferiores del New York City, actualmente milita en la Sub-19 vistiendo la camiseta de New England Revolution. La temporada pasada se consagró con ese equipo como campeón de la MLS NEXT CUP. Puede desempeñarse tanto como lateral derecho como mediocampista central. Fue convocado a microciclos de la Sub-17 de Perú en 2021, pero no logró quedar en la lista final para el Sudamericano.

Gabriel Chávez fue campeón de la MLS Next Cup 2023 con New England Revolution Sub-19. (Foto: Agencias)

Matías Minguillo - Estados Unidos

Titular indiscutible en el South Florida Football Academy, es un central que ya está siendo seguido por los equipos grandes de la MLS. Pese a ser diestro, maneja muy bien ambos perfiles. Una de sus especialidades es el juego aéreo. Cuenta con papeles peruanos, pero aún no se ha establecido un primer contacto con la Federación Peruana de Fútbol. -

Matías Minguillo juega en el South Florida Football Academy. (Foto: Difusión)

Alexander Lunden - Suecia

Inició su carrera en el Djurgardens IF. Luego pasó una temporada en el Hammarby antes de llegar el año pasado al Sollentuna para integrar el equipo Sub-19, donde juega actualmente. Puede desempeñarse en todas las posiciones de la defensa. Todavía no cuenta con documentos peruanos, pero hace un par de años hubo un primer contacto desde la Videna para conocer su situación.

Alexander Lunden forma parte del equipo Sub-19 de Sollentuna FK. (Foto: Agencias)

Axel Cabellos - Argentina

Jugador de la reserva del Racing Club, pero también ha sido considerado para el primer equipo, tras la falta de laterales por izquierda. Desde la ‘Academia’ ya le hicieron firmar su primer contrato profesional y lo tienen muy bien visto para consolidarse en primera división en un corto plazo. Participó en el último Sudamericano Sub-17 representando a Argentina, aunque en dicha selección ya no cuentan con su presencia. Está dispuesto a vestir la bicolor, al igual que su hermano mayor, quien juega en Alianza Lima.

Axel Cabellos es una de las promesas de Racing. (Foto: Difusión)

Philipp Eisele - Alemania

Capitán de la Sub-17 del Frankfurt, equipo al que llegó hace dos temporadas y donde tiene contrato hasta el 2025. Puede desempeñarse como defensor central y también como volante de primera línea. Sus principales características son la marca y la inteligencia para transitar con el balón. Jugó en ambas posiciones con la Selección Sub-17 de Perú en el último Sudamericano de la categoría.

Philipp Eisele viste la camiseta del Frankfurt Sub-17. (Foto: Difusión)

Kaj van Houwelingen - Países Bajos

Llegó al ADO Den Haag en 2018, firmando su primer contrato dos años más tarde. Actualmente forma parte del equipo Sub-21 disputando la O21 Divisie 1 Spring, a pesar de jugar con dos categorías menos. Sin embargo, es uno de los principales futbolistas en el mediocampo, otorgando orden y marca en la medular. Por ahora, la FPF ha tenido contacto con la madre, pero sin nada concreto.

Kaj van Houwelingen juega en la Sub-21 del ADO Den Haag. (Foto: Agencias)

Felipe Chávez -Alemania

Viste la camiseta número 10 del Bayern Munich Sub-17. Se unió al conjunto bávaro en 2019, luego de completar su etapa formativa en el FC Augsburg. Aunque parece ser zurdo, se considera ambidiestro. Alterna entre la posición de enganche y la de extremo por la izquierda. Posee un potente disparo de media distancia. Representó a Perú Sub-17 en el Sudamericano 2023, aunque el DT Pablo Zegarra solo lo alineó en dos partidos.

Felipe Chávez es uno de los más destacados en la Sub-17 del Bayern Munich. (Foto: Agencias)

Matteo Pérez - Suecia

Milita en el Bayern Munich II, después de haber pasado por la Sub-17 y Sub-19. Además, ha sido convocado para entrenar con el primer plantel del conjunto bávaro, y es posible que la próxima temporada pueda tener mayores oportunidades. Se destaca en el perfil zurdo, tanto como lateral como en proyección para ocupar la posición de extremo por izquierda. La FPF lo ha contactado en alguna oportunidad, pero hasta ahora solo ha vestido la camiseta nacional de Suecia.

Matteo Perez Vinlöf, de padre peruano, ya entrenó con el primer equipo del Bayern Munich. (Foto: Difusión)

Diego Díaz Cáceres - Estados Unidos

Ocupa posiciones de ataque, tanto de extremo como de delantero, destacando por su velocidad y eficiente definición. Viste los colores del DC United Sub-16, donde juega desde los tres años, siendo una de las principales apuestas para llegar al plantel principal. En 2018 participó en un campamento de la selección de Estados Unidos. En cuanto a Perú, ya se han comunicado con él y lo vienen siguiendo de cerca.

Diego Díaz juega en DC United desde los 3 años. (Foto: Difusión)

Patrick Askengren - Noruega

Forma parte de los delanteros del Kjelsas, equipo que compite en la tercera división de Noruega. Ha acumulado tres temporadas en el primer equipo tras haber pasado por todas las divisiones inferiores de la institución. Durante su trayectoria en las categorías Sub-13 a Sub-19, anotó más de 70 goles para ese club. Aunque no se ha confirmado ningún contacto con la FPF, siempre ha expresado su firme deseo de representar a Perú.

Patrick Askengren (2005) juega en el Kjelsås de 3ra división de Noruega. (Foto: Agencias)

