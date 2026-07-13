Sergio Peña tendrá nuevo equipo en europa. El mediocampista peruano será anunciado como nuevo jugador del OFK Beograd, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro y asegurando su continuidad en el fútbol europeo tras su reciente paso por el Sakaryaspor de Turquía.

El volante nacional llegará al histórico club serbio en condición de jugador libre, luego de finalizar su vínculo con el conjunto turco. Con esta incorporación, el OFK Beograd suma experiencia internacional a un plantel que buscará ser protagonista en la Superliga de Serbia y luchar por un cupo a las competiciones europeas.

Peña afrontará una nueva etapa en el Viejo Continente después de haber defendido anteriormente las camisetas del Malmö FF de Suecia, FC Emmen de Países Bajos y PAOK de Grecia, además de su última experiencia en Turquía.

Sergio Peña en Malmo. (Foto: Getty Images)

Según informó MaxBet Sport, el volante peruano llegará a Belgrado para firmar su contrato y convertirse en uno de los principales refuerzos del OFK Beograd para la nueva temporada. El histórico club serbio apuesta por incorporaciones de experiencia con el objetivo de pelear por los primeros puestos del campeonato.

A sus 30 años, el exjugador de Alianza Lima buscará recuperar protagonismo y continuidad en una liga que representa un nuevo desafío dentro de su carrera profesional. Además, espera mantener un buen nivel para seguir siendo considerado en la selección peruana.

El mediocampista ha sido uno de los habituales convocados de la ‘Bicolor’ durante los últimos procesos y este cambio de club le permitirá continuar compitiendo en Europa, uno de los objetivos que tenía de cara a la próxima temporada.

La llegada de Peña también refleja la ambición del OFK Beograd, que apunta a consolidar un proyecto competitivo con jugadores de experiencia internacional y pelear por un lugar en los torneos organizados por la UEFA.

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