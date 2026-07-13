Para nadie es un secreto que Jude Bellingham es, junto a Harry Kane, uno de los mejores jugadores que tiene la Selección de Inglaterra. Con seis goles y una asistencias, el volante del Real Madrid tiene argumentos para meterse en la discusión sobre el mejor futbolista del Mundial 2026. Ahora que los británicos están en semifinales, parte de sus posibilidades de eliminar a Argentina y meterse en la gran final pasa por los pies del exjugador del Borussia Dortmund.

En medio de esto, desde la prensa argentina han dado cuenta de una situación que podría complicar el estado físico de Bellingham de cara al compromiso de este miércoles frente a la ‘Albiceleste’. Y es que tras el 2-1 sobre Noruega por los cuartos de final, donde el mediocampista se despachó con un doblete, hubo una imagen que encendió las alarmas.

Todo esto comenzó a tejerse desde el segundo cooling break. Mientras Thomas Tuchel estaba dando algunas indicaciones a sus compañeros, el futbolista de 23 años empezó a palparse la articulación de su hombro izquierdo tras un choque por una acción de juego que había ocurrido minutos previos

Olé, principal diario deportivo de Argentina, precisó que la imagen que terminó por confirmar esto se dio durante la entrega del premio a mejor jugador del partido. Al recibir el reconocimiento por su doblete contra Noruega, Jude Bellingham fue visto elongando su hombro y tocándose la zona afectada.

Jude Bellingham está disputando su segundo Mundial con Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Horas después del cruce por los cuartos de final, Sport, medio que cubre la actualidad del fútbol español, confirmó que las molestias persistieron luego del encuentro. De momento, la Asociación Inglesa de Fútbol no ha dado cuenta de que esté descartado o con chances de perderse el choque con Argentina, pero las alertas siguen encendidas.

Por ahora está claro que Bellingham no se perderá este encuentro donde está en juego un boleto a la final del Mundial 2026. Inglaterra no disputa una desde 1966, precisamente el año en que ganó su única Copa del Mundo. Eso sí, esa zona afectada podría generarle complicaciones durante el partido si es que la situación se agrava. Veremos cómo evoluciona esto en las próximas horas.

Este problema en el hombre no es algo que el ‘10’ de Inglaterra esté sintiendo recién en el Mundial, pues a comienzos de esta temporada se sometió a una cirugía para prevenir futuras luxaciones. A raíz de esto, no estuvo disponible para el Real Madrid durante los primeros dos meses y medio de la campaña 2025-2026.

“He llegado al punto en el que el dolor no es tan malo. Estaba harto de jugar con el cabestrillo. Estoy perdiendo mucho peso de sudar tanto. Llevo tiempo esperando y se me está agotando la paciencia, pero los fisios y los médicos están siendo increíbles y quiero sentirme libre”, dijo tras su operación a mediados del año pasado.

La carga de partidos durante la temporada con el Real Madrid y el poco tiempo de descanso para inmediatamente después unirse a la delegación inglesa pensando en el Mundial, podrían haber sido determinantes para que estos dolores reaparezcan. En Inglaterra son cautelosos, pero saben que sí o sí cuentan con Bellingham para enfrentar a Argentina.

Jude Bellingham es titular indiscutible en Inglaterra. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra, válido por las semifinales del Mundial 2026, se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. El cruce está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Argentina vs. Inglaterra?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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