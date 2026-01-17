La salida de un referente siempre genera ruido, más aún cuando se trata de un jugador formado en casa y con continuidad sostenida en los últimos años. Jesús Pretell dejó Sporting Cristal para asumir su primer reto internacional y, apenas instalado en Quito, sus palabras empezaron a marcar agenda. El mediocampista fue presentado en LDU y, en sus primeras apariciones públicas, no esquivó ningún tema. Habló de su adaptación, del nuevo entorno y del técnico que vuelve a dirigirlo. También hubo espacio para mirar atrás y comparar realidades. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas ni en Ecuador ni en el Perú.

Jesús Pretell firmó contrato con Liga Deportiva Universitaria de Quito y se puso de inmediato a disposición del comando técnico de Tiago Nunes. El club ecuatoriano apostó por su llegada para reforzar el mediocampo de cara a una temporada exigente, tanto a nivel local como internacional. Para el peruano, el cambio representa un desafío deportivo distinto y una experiencia que buscaba desde hace tiempo.

En sus primeras declaraciones, el volante contó cómo fueron los contactos iniciales con Tiago Nunes, entrenador que ya lo había dirigido en Sporting Cristal. “Antes de llegar acá conversé algunas cosas con el profe. Es muy determinante en lo que quiere y muy serio. Yo he venido a competir y a dejar la vida por Liga”, señaló, dejando claro el enfoque con el que asume esta nueva etapa.

Con el pasar de la entrevista, el nombre de Sporting Cristal apareció inevitablemente en la conversación. Al ser consultado sobre las diferencias entre ambos clubes, Pretell optó por un tono directo, aunque respetuoso. “Siempre me gusta ser transparente y decir la verdad”, inició, antes de profundizar en su comparación entre ambas instituciones.

La comparación de LDU con Sporting Cristal

El mediocampista destacó primero a su exequipo, reconociendo su importancia dentro del fútbol peruano. “Sporting Cristal es el más grande del Perú y en infraestructura tiene todo, siempre busca mejorar a nivel profesional y humano”, expresó. Sin embargo, también marcó una diferencia al referirse a lo que encontró en su nuevo club.

“Ahora, estar en Liga es impresionante. Parece europeo, no hay nada que envidiar a ningún país”, comentó Pretell, dejando entrever el impacto que le generaron las instalaciones y la organización de LDU. La frase no tardó en generar reacciones, sobre todo por el contraste que estableció entre ambas realidades.

Más allá de la comparación, el volante peruano también tuvo palabras de gratitud para Sporting Cristal. A través de sus redes sociales, se despidió del club donde se formó desde niño, recordando su llegada a Lima desde Sechura y los años que marcaron su crecimiento personal y profesional. El mensaje fue bien recibido por gran parte de la hinchada celeste.

En lo deportivo, Pretell llega a LDU tras una temporada con regularidad y protagonismo. Fue titular para distintos entrenadores y mantuvo presencia constante en partidos de alta exigencia. Ese recorrido le permitió mantenerse en el radar de la selección peruana y consolidarse como una opción confiable en el mediocampo.

