El futuro de Joao Grimaldo en el Viejo Continente empieza a definirse con luces propias tras una temporada de adaptación y crecimiento. El exjugador de Sporting Cristal, quien dejó buenas sensaciones en el fútbol de Letonia, está a un paso de dar un salto de calidad firmando por un gigante de Europa Central. Esta noticia no solo alegra al entorno del jugador, sino que se celebra efusivamente en La Florida, donde los directivos rimenses siguen muy de cerca la operación. El traspaso al fútbol checo activará cláusulas económicas que significarán una inyección monetaria vital para el presupuesto celeste de este año.

Según reportes coincidentes de la prensa internacional, el destino del extremo nacional será el histórico Sparta Praga de la República Checa. Este club es un habitual competidor en torneos UEFA y posee un amplio palmarés local, lo que servirá de vitrina ideal para que el peruano termine de explotar todo su potencial en la alta competencia europea.

Aunque su carta pase pertenece formalmente al Partizán de Belgrado, Grimaldo nunca logró consolidarse en el esquema del cuadro serbio. La directiva balcánica ha decidido facilitar su salida definitiva al ver que no tendría espacio en el equipo, permitiendo que el acuerdo con los checos avance rápidamente para liberar una plaza.

Joao Grimaldo jugó en el Riga FC siendo cedido por el Partizán de Belgrado (Foto: @FKPartizanBG).

Su reciente paso por el Riga FC de Letonia fue fundamental para revalorizar su imagen en el mercado tras un inicio algo complicado. Durante esa cesión, Joao demostró cualidades destacadas que llamaron la atención de los ojeadores del Sparta, quienes ven en su velocidad y desborde características perfectas para potenciar su ataque.

La operación tiene un beneficiario directo en el Perú gracias a las normativas internacionales. El abogado especialista Marcelo Bee Sellares confirmó que Sporting Cristal recibirá aproximadamente 45.000 euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, recompensando su trabajo en menores.

Pero ese no será el único ingreso que percibirán los bajopontinos, pues fueron muy previsores al momento de su primera venta al exterior. Según datos de Transfermarkt, Cristal conservó inteligentemente el 15% de una futura transferencia, lo que les asegura una tajada adicional del monto total que pagará el Sparta.

Esta inyección económica valida la estrategia del club rimense de mantener porcentajes de sus joyas exportadas para el futuro. La gestión de la directiva celeste vuelve a dar frutos financieros, demostrando la importancia de negociar cláusulas a largo plazo que sigan generando dividendos incluso años después de la partida.

Joao Grimaldo fue formado en Sporting Cristal. (Foto: Luccina Aparicio)

¿Qué es el mecanismo de solidaridad de la FIFA?

El Mecanismo de Solidaridad de la FIFA es un sistema que redistribuye el 5% del valor de las transferencias internacionales de jugadores entre los clubes que contribuyeron a su formación, entre los 12 y 23 años, para fomentar el desarrollo del fútbol base y el talento juvenil.

Este sistema paga porcentajes proporcionales a los años de registro en cada club formador, calculando el 0.25% por año entre 12-15 años y 0.5% entre 16-23 años, y se gestiona mediante la Cámara de Compensación de la FIFA para asegurar el pago a clubes formadores.

Justamente, gracias a esta compensación, será Sporting Cristal el equipo que reciba dicho dinero al haber apostado, no solo por su formación temprana, si no también por haberlo vuelto profesional haciéndolo debutar en la primera división del fútbol peruano en el año 2020.

