Traspaso sellado. Alfonso Barco fue presentado como refuerzo de Defensor Sporting de Uruguay, luego de su paso por Universitario de Deportes. Incluso, el exmediocampista merengue ya se encuentra en Montevideo para unirse a su nuevo equipo, el mismo que lo fichó por una temporada -en calidad de préstamo- con la opción de que el vínculo se alargue por una más.

“El futbolista peruano Alfonso Barco, quien se desempeña como volante o zaguero por izquierda, es la primera incorporación de Defensor Sporting de cara al torneo Clausura. ¡Bienvenido al ‘Tuerto’!”, sostuvo el mensaje de bienvenida del conjunto uruguayo al futbolista nacional.

Alfonso Barco no tuvo continuidad en Universitario de Deportes -en los últimos compromisos-, pero se ganó el respeto del comando técnico de Jorge Fossati por la predisposición a trabajar y la entrega en cada entrenamiento, lo que permitió que lleguen (a Uruguay) buenas referencias de él.

La palabra de Alfonso Barco

El volante de 21 años viajó este último martes rumbo a tierras charrúas, con el sueño intacto de crecer profesionalmente; en medio de todo ese presente, Alfonso Barco no dudó en agradecer todo lo aprendido bajo el mando de Jorge Fossati, junto a sus compañeros y Universitario de Deportes.

“Muy entusiasmado por esta oportunidad. Me voy feliz, muy contento por lo que puede llegar a venir en mi carrera y entusiasmado sobre todo”, sostuvo el jugador a los medios que lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, ratificó que “es una oportunidad que me está llegando, se dio todo muy rápido. Hay un gran beneficio para la ‘U’ y siempre fue mi sueño jugar en el extranjero. Me voy con mucha fe”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR