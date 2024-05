Este domingo 12 de mayo se conmemorará una vez más el Día de la Madre, una fecha especial en la que todos le agradecemos a ese amor bendito por la vida que nos dio y por acompañarnos en cada paso desde que nacimos. Gianluca Lapadula es el fiel ejemplo de ese cariño incondicional, tal como lo reflejó este sábado en el hermoso homenaje que le hizo a su mamá, Blanca Vargas, para afrontar el encuentro entre Cagliari y AC Milan.

En la previa de este compromiso válido por la trigésima sexta jornada de la Serie A 2023-24, ‘Lapagol’ publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde se puede apreciar su camiseta con la nominación Vargas, en referencia al apellido de su madre, Blanca Aida Vargas Higinio. Recordemos que gracias a ella el delantero de los ‘Rossoblu’ tiene la nacionalidad peruana, pues viajó a Italia cuando era muy joven e hizo su vida en dicho país.

Incluso, en el primer capítulo de su libro autobiográfico, ‘Lapadula: Mi historia, mis goles, mi sangre’ (Aguilar, julio del 2022), el ‘Bambino’ relató cómo fue que su mamá fue inculcándole la cultura peruana, ya que este conocía muy poco del Perú debido a la distancia. Además, recordó cuál fue su sensación al pisar por primera vez nuestro país, el cariño que recibió de la gente y cómo se cumplió todo lo que le dijo su madre.

“Por eso, cuando por fin pisé nuestro país, una parte de ese espíritu había comenzado a flamear, como una llama que poco a poco se va encendiendo. Solo así, lo entiendo, se adquiere un compromiso. A través del conocimiento nace el mejor amor. Mi madre me dijo que me enamoraría. Vaya que era verdad. Pero fue más que eso. Me he apasionado. Cada vez que tengo un amigo que vale la pena le envío una camiseta con una firma (...)”, contó.

Asimismo, agregó lo que representa la Selección Peruana para las personas de a pie, simbolizando el esfuerzo, las derrotas y todo lo que cada uno tiene que pasar para alcanzar la gloria. “Detrás de la franja hay decenas de miles de gritos de esperanza. Hay relatos que contar, lágrimas que secar, glorias y derrotas. La blanquirroja resume lo que es ser un peruano: la pasión, el valor, la resistencia, la perseverancia, la calidez. ¿Cómo no enamorarse de todo ello?”, relató.

Gianluca Lapadula utilizará una camiseta con su apellido materno. (Foto: Instagram)





Lapadula y la Selección Peruana

Si bien por estos días Gianluca Lapadula ha perdido la titularidad en Cagliari y no ha sumado muchos minutos durante el último mes, continúa siendo el centrodelantero más importante que tiene la Selección Peruana. Con Paolo Guerrero lesionado, Alex Valera un escalón por debajo y Raúl Ruidíaz retomando su mejor nivel, ‘Lapa’ cuenta con el crédito suficiente para ser el ‘9’ de Jorge Fossati en los próximos duelos de preparación y en la Copa América de Estados Unidos.

Por otro lado, luego de disputar sus amistosos previo al certamen continental –uno de ellos ante Paraguay, el 7 de junio, y el otro ante El Salvador, el 14–, la ‘Blanquirroja’ concentrará en territorio estadounidense con los 23 convocados por el estratega uruguayo. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





