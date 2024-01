Tras dos temporadas en el San José Earthquakes de la MLS (Major League Soccer), Miguel Trauco hizo maletas y partió este miércoles por la noche rumbo a Brasil, para asumir su cuarta experiencia internacional, esta vez en el Criciúma, club que vuelve a la máxima división brasileña tras una década. El lateral, interceptado por la prensa en el aeropuerto, se dio un tiempo para dar sus impresiones, brevemente, sobre la selección peruana y la gran expectativa generada por la llegada de Jorge Fossati a la dirección técnica. Eso sí, al ser consultado sobre la oportunidad de fichar por Universitario de Deportes para ser partícipe del plan del Centenario, el futbolista de 31 años fue tajante: “Nunca me llamaron”.

Con un total de 29 partidos y 3 goles desde el 2022, Miguel Trauco dejó el San José Earthquakes a puertas del Centenario de Universitario. Su público hinchaje y el contexto dieron pie a un rumor en voz alta: era posible verlo vestido de crema este 2024. Sin embargo, y aunque parecía que las circunstancias podrían permitirlo, el lateral de la selección peruana terminó fichando por el Criciúma de Brasil.

En el Jorge Chávez, a minutos de tomar el avión, Trauco se sinceró al ser consultado sobre las razones que lo alejaron de Universitario para esta temporada. La sentencia dejó a la ‘U’ como principal responsable. “Nunca me llamaron, así que por ese lado no podría decirte qué pasó, pero nunca tuve la propuesta de ellos”, sostuvo el ex Flamengo y Saint Étienne.

Brasil, viejo conocido

En tanto, sobre la expectativa que le genera el volver a un país donde ya supo ganarse un lugar, recalcó que se mantiene en un nivel competitivo, esto con la finalidad de seguir integrando la selección peruana. “Voy con mucha ilusión, sé que el fútbol brasileño es muy competitivo. La idea es mantenerme para seguir siendo convocable. Mi idea es esa y voy más que todo por eso”, señaló.

“Es un fútbol que ya conozco hace mucho. Me apena no haber renovado en Estados Unidos pero contento por este nuevo reto”, agregó.

Respecto a sus prioridades, el futbolista reafirmó que a los 31 años su prioridad sigue siendo jugar en el exterior. “Hubo algunas propuestas de Perú que no se llegaron a concretar porque mi prioridad era seguir jugando afuera. Eso fue lo que prioricé desde el primer minuto y gracias a Dios se está dando esta oportunidad”, acotó.

La selección y Fossati

Finalmente, sobre la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana, en reemplazo de Juan Reynoso, confesó que aún no ha conversado con otros seleccionados, pero reiteró sus ganas de seguir peleando las Eliminatorias: “No he hablado (con los compañeros), pero la expectativa es la de siempre... estar compitiendo al máximo nivel. Sí, esto no ha terminado y todos estamos con esa confianza de poder revertir esto (en Eliminatorias)”.





