El fútbol está hecho de grandes días, pero también de jornadas duras. Sin duda, una de ellas, fue la que le tocó vivir al experimentado volante Josepmir Ballón cuando Alianza Lima perdió 2-0 en la final contra Universitario de Deportes, en el estadio Alejandro Villanueva (fue el año de noviembre del año pasado). Si bien el dolor causado por la derrota fue de gran magnitud para el excapitán de los blanquiazul, confirmó que también sintió vergüenza por lo ocurrido al término del clásico del fútbol peruano: se apagaron las luces del coloso victoriano.

“Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor. A mí, me dio vergüenza lo del apagón en la final. Vergüenza personal y ajena. Se tuvo que haber respetado el momento de la ‘U’. Tomaron esa decisión y no la compartí, no estuve de acuerdo”, sostuvo el ahora jugador del combinado trujillano en diálogo con RPP.

Josepmir Ballón se vio sorprendido por su salida de Alianza Lima, pero también es consciente de que siempre entregó su máximo esfuerzo para que le vaya bien al equipo. Producto de ello, fueron los dos campeonatos nacionales que el jugador obtuvo en 2021 y 2022.

“Si es que era previsible mi salida de Alianza Lima, eso lo deben decir las personas que toman las decisiones. Estoy con la conciencia tranquila, por todo lo que le di al club”, señaló el mediocampista nacional que defendió la camiseta blanquiazul por las últimas cuatro temporadas.

Por otro lado, Josepmir Ballón habló de su presente en la Universidad César Vallejo, escuadra que le abrió las puertas para defender su colores en 2024 y que se ha reforzado de gran manera, convirtiéndose en uno de los candidatos a ser animadores del campeonato local. Ojo, justamente el primer partido de los ‘Poetas’ será contra Alianza Lima.

“He llegado a una institución que lo tiene todo. Me siento cómodo. Ahora, hay que ganarle a todos, o a la gran mayoría, para lograr el objetivo. Esperamos iniciar de la mejor manera el campeonato. Buscamos el título nacional, pero vamos paso a paso”, agregó el jugador de 35 años.

César Vallejo y un plantel competitivo

La Universidad César Vallejo es uno de los clubes de provincia que más expectativa generó a raíz de sus recientes incorporaciones. Y es que el combinado dirigido por el profesor de Roberto Mosquera no solo se hizo con los servicios del excapitán de los cremas, José Carvallo, sino también con Josepmir Ballón, uno de sus refuerzos más importantes de cara a este año.

A su vez, la reciente presencia de Cristian Benavente despertó la sorpresa de muchos, ya que podría ser un jugador determinante en materia ofensiva, más aún si combina sus habilidades con las ya conocidas de Jairo Vélez y Yorleys Mena, dos jugadores que le han caído como anillo al dedo a los ‘Poetas’ en los últimos años.





