En 2012, luego de tres excelentes temporadas en Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz fue el centro de las noticias deportivas en el Perú. Su nombre era relacionado con el Benfica, uno de los equipos más grandes del fútbol portugués, tal como lo había adelantado Depor en su momento. Sin embargo, su fichaje nunca se concretó, para la lástima de la ‘Pulga’.

Aunque se había dado por hecho su llegada al cuadro rojo, Ruidíaz nunca pudo concretar su sueño de ir al fútbol europeo a ganarse un nombre. Y una década después, el ‘9′ reveló el verdadero motivo. “Mi papá viajó hasta Portugal”, comenzó contando en una entrevista con el programa Mano a Mano, con Michael Succar, Mauricio Loret de Mola y Diego Penny, que se transmite vía YouTube.

“Eso fue en 2012, antes de ir a la ‘U’ de Chile. Mi papá viajó, ve el contrato y todo, pero yo no tenía mi carta pase porque hubo un tema de sueldos, (nos debían) ocho meses de sueldo (en Universitario) y los jugadores quedamos libres. Mi carta pase recién me la dieron el 30 de enero (2013)”, contó la ‘Pulga’.

Las palabras de Ruidíaz generaron sorpresa en los conductores y uno de ellos (el ahora exfutbolista Diego Penny) realizó una broma: “Lo vas a cobrar ahora, está dentro del paquete del plan de viabilidad”, a lo que Raúl respondió, entre risas, que “el plan es de 30 años”. “Sino me dejas un documento y yo lo cobro por ti”, replicó el exportero.

“Ahí se cae lo del Benfica. El 30 de enero yo viajo a Chile y firmo con la ‘U’ de Chile”, añadió el atacante que quedó libre del Seattle Sounders y se encuentra analizando las diferentes propuestas que tiene pensando en la actual temporada.

¿Raúl Ruidíaz a Universitario?

En las últimas semanas el nombre de Raúl Ruidíaz ha sonado fuerte en Universitario de Deportes, el club de sus amores. No obstante, su llegada parece alejarse aún más cada día que pase. Tanto el jugador como el club revelaron que a mitad de la temporada pasada estuvieron a punto de reencontrarse; pero el Seattle Sounders no lo permitió para el Torneo Clausura 2024..

“Me acerqué a mitad de año, cuando era el centenario, a Raúl Ruidíaz. Estuvimos hablando con él, llegamos a un acuerdo, pero no se pudo desligar de su club. Era el momento y la necesidad de salir campeones. Llegamos a un punto en el que no podíamos alcanzar las expectativas que tenía Raúl y no las alcanzamos porque lo último que vamos a hacer es comprometer la estabilidad del club. Eso no lo vamos a hacer. No podemos volver a lo que era la ‘U’ antes, que es lo que llevó a la ‘U’ al momento que ha pasado por tantos años”, señaló Manuel Barreto, gerente deportivo, en una reciente entrevista. Ahora el atacante peruano espera que se concrete su pase para el 2025.