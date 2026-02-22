El inicio de temporada en la MLS debía marcar un nuevo comienzo para Wilder Cartagena, luego de casi un año fuera de las canchas por una dura lesión. El volante peruano volvió a ser considerado titular en Orlando City y la expectativa era grande, tanto en Estados Unidos como en Perú. Sin embargo, lo que parecía una noche de regreso terminó convirtiéndose en un momento de preocupación. Apenas habían transcurrido algunos minutos del encuentro cuando el mediocampista encendió las alarmas. El esfuerzo por volver a competir oficialmente no tuvo el desenlace esperado y su salida temprana dejó muchas dudas.
El partido correspondía a la primera jornada de la Conferencia Este y enfrentaba a Orlando City SC ante New York Red Bulls. El escenario era ideal para el retorno del peruano, pero el desarrollo del juego rápidamente cambió el panorama.
El cuadro neoyorquino golpeó primero y se puso en ventaja a los ocho minutos. Mientras Orlando intentaba acomodarse en el campo, llegó el momento más preocupante para los ‘Leones’: Cartagena sintió una molestia y pidió el cambio alrededor del minuto 14.
Las imágenes mostraron al mediocampista tomándose la zona afectada antes de salir del terreno de juego entre lágrimas por la lesión. De inmediato, el cuerpo médico ingresó para asistirlo y el técnico no dudó en reemplazarlo, evitando mayores riesgos.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- La postura de Martín Pérez Guedes tras empate de Universitario: “Se pudo manejar de otra forma...”
- Jairo Concha y su tajante opinión tras empate de Universitario contra Cristal: “Es culpa de todos...”
- Javier Rabanal: el responsable del empate de Universitario y por qué perdieron ventaja de 2-0 ante Cristal
- Diego Enríquez sobre la revancha ante 2 de Mayo: “Estoy preparado para los penales, es una posibilidad”
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones