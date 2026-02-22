Wilder Cartagena volvió a lesionarse con el Orlando City | VIDEO: Alonso El Inca (X) / Foto: Orlando City
El inicio de temporada en la debía marcar un nuevo comienzo para , luego de casi un año fuera de las canchas por una dura lesión. El volante peruano volvió a ser considerado titular en y la expectativa era grande, tanto en Estados Unidos como en Perú. Sin embargo, lo que parecía una noche de regreso terminó convirtiéndose en un momento de preocupación. Apenas habían transcurrido algunos minutos del encuentro cuando el mediocampista encendió las alarmas. El esfuerzo por volver a competir oficialmente no tuvo el desenlace esperado y su salida temprana dejó muchas dudas.

El partido correspondía a la primera jornada de la Conferencia Este y enfrentaba a Orlando City SC ante New York Red Bulls. El escenario era ideal para el retorno del peruano, pero el desarrollo del juego rápidamente cambió el panorama.

El cuadro neoyorquino golpeó primero y se puso en ventaja a los ocho minutos. Mientras Orlando intentaba acomodarse en el campo, llegó el momento más preocupante para los ‘Leones’: Cartagena sintió una molestia y pidió el cambio alrededor del minuto 14.

Las imágenes mostraron al mediocampista tomándose la zona afectada antes de salir del terreno de juego entre lágrimas por la lesión. De inmediato, el cuerpo médico ingresó para asistirlo y el técnico no dudó en reemplazarlo, evitando mayores riesgos.

Wilder Cartagena sufrió una rotura del Tendón de Aquiles izquierdo. (Foto: Getty Images)
Nota en desarrollo

