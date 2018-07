Cuando nació, lo primero que escuchó fueron los goles de Flavio Maestri. En el 94, las paredes del estadio Alberto Gallardo retumbaban y hacían eco en San Martín de Porres, su barrio. Por eso, a Jeisson Martínez no le fue difícil hacerse hincha de Sporting Cristal . De hecho, hizo del Rímac su casa, hasta los 16 años.

Hoy, ya no toma combis. Más bien, se moviliza en el metro, para ir a entrenar a Rayo Majadahonda, un club serio que acaba de fichar al exjugador del Real Madrid , Enzo Zidane (hijo de Zinedine), para participar en la Segunda División, por primera vez en su historia.

A pesar de que mira las jugadas de Ronaldinho por YouTube , Jeisson trabaja duro y con disciplina europea para convertirse en un delantero top. Así logró marcar 10 goles, la temporada pasada. Tiene 23 años, pero parece un infante cada vez que recorre la Ciudad Deportiva de Atlético de Madrid . Ese es el espacio que ahora acoge al peruano.

Jeisson Martínez al lado de Enzo Zidane.

¿Hace cuánto llegaste a España?

Fue hace más de 12 años. La oportunidad se dio porque mi madre decidió vivir aquí. Hasta ya tengo la nacionalidad española.

Ya deberás tener algún apodo…

No, aún no me ponen alguno.

¿Eres de los que visita Perú con frecuencia?

No, ya no he regresado. Espero hacerlo, para visitar a los amigos y familiares que dejé.

¿Cómo se concreta tu fichaje a Rayo Majadahonda?

Con 17 años, llegué a las divisiones juveniles. Luego, subí al primer equipo. Por cosas del destino, salí del país por dos años. Pero decidimos regresar hace un años y medio.

¿La prioridad es mantenerte en ese club o ir a por otro desafío más grande?

Yo creo que la Segunda División de España es muy competitiva. Por ahora, lo más importante es ir creciendo como futbolista. Tener continuidad es la prioridad, para llegar a lo más alto.

¿Y en esa idea encaja la posibilidad de regresar a Perú?

No, yo quiero seguir mi carrera en Europa.

Jeisson Martínez y el día que logró el ascenso con Rayo Majadahonda. El club jugará en el estadio del Atlético de Madrid, Wanda Metropolitano (de manera provisional), para disputar la Segunda División.

¿Fue cierto que Real Madrid Castilla y Barcelona se interesaron por ti?

Si fue cierto ese interés. Mi agente se encargó de esa parte. Yo supe poco de esos temas, porque más me importa jugar.

¿Es cierto que tu agente es Juan Manuel López Martínez, que representa a Álvaro Morata?

Sí, él es.

¿Algún directivo de Federación Peruana de Fútbol te ha contactado para conocerte mejor?

No, ellos no me han llamado, por ahora.

¿Pero te gustaría ser el próximo Paolo Guerrero de la Selección Peruana?

Paolo Guerrero hay uno solo. Yo quiero que mi nombre se escuche, por lo que hago en el campo. Me gustaría defender a mi selección, si la posibilidad se concreta. Es un sueño.

