A comienzos de temporada, pocos imaginaban que Christian Cueva pudiera alcanzar al presente que tiene en estos momentos. Si bien todavía no está en su mejor versión, hay un cambio notorio en su físico y eso se ve reflejado en su juego. Así pues, el pasado fin de semana marcó un doblete en el triunfo de Cienciano sobre Sport Huancayo y manejó los hilos del equipo desde su posición de enganche, algo que no se veía en él desde hace mucho tiempo.

Coincidentemente, este pequeño repunte de Cueva se da previo al partido de este viernes frente a Alianza Lima, donde Cienciano buscará dar el golpe en Matute para volver a Cusco con los tres puntos. A su llegada a la capital, el volante habló con los medios de comunicación y valoró la mejoría que ha tenido su equipo con la llegada de Carlos Desio al banquillo.

Asimismo, ‘Aladino’ se refirió a su presente y cómo le tocó asumir su mal momento para mejorar con el correr de las semanas. Recordemos que desde comienzos de marzo, Cueva viene entrenando con el reconocido preparador físico José Neyra, quien ya trabajó con él hace unos años y supo sacar una de sus mejores versiones durante las Eliminatorias 2022.

“Es un momento lindo porque se ganó y como equipo equipo necesitábamos el triunfo. Más allá que hice dos goles, creo que lo que hago es en beneficio del equipo. Todo jugador, a veces cuando pasa momentos complicados, no está en su nivel, o no se encuentra con lo que uno quiere, dos goles y una asistencia llena de esa confianza”, sostuvo.

Christian Cueva lleva tres goles en la Liga 1 2025. (Foto: Ciencianp)

Por otra parte, el nacido en Huamachuco habló sobre su estadía en Cienciano y cómo lo han recibido los hinchas desde su llegada a mediados del año pasado. Si bien al comienzo no pudo responder dentro del campo, ahora está atravesando por otra etapa y espera continuar así para retribuirles su respaldo en las tribunas.

“Yo no voy a olvidar mi hinchaje por Alianza, seré hincha toda mi vida hasta que me muera, eso no va a cambiar nunca, pero uno defiende su camiseta, y hoy por hoy soy jugador de Cienciano. Por como me recibieron en Cusco, la hinchada, el club, ha hecho que le tenga un cariño enorme”, agregó.

Como era de esperarse, Cueva fue consultado sobre si celebraría si anota un gol con Cienciano en el encuentro de esta noche. Más allá de que es hincha confeso de Alianza Lima, no tendría problemas en hacerlo; eso sí, con respeto. “Creo que los goles son para celebrarlos, pero eso sí, hay mil formas de celebrarlos”, añadió ante la prensa en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Cienciano marcha en el puesto 12 del Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

Por último, Christian Cueva tuvo palabras de elogios hacia Paolo Guerrero, amigo con quien compartió gratos momentos en la Selección Peruana y quien hace unos días tuvo buenos comentarios hacia él. En esa misma línea, el mediocampista de 33 años recordó su amistad con Carlos Zambrano.

“Paolo es un jugador que siempre ha marcado la diferencia y a la edad que tiene lo sigue haciendo. Carlos Zambrano es mi amigo, siempre tenemos comunicación. Igual con Paolo, siempre les voy a desear lo mejor, pero cuando se trata de un partido de fútbol, cada uno defiende su camiseta”, aseveró.

Si bien aún no es seguro que Cueva sea titular contra Alianza Lima, lo más seguro es que Carlos Desio lo termine confirmando en las próximas horas. El entrenador argentino comentó hace poco lo importante que es ‘Aladino’ dentro de su sistema, en donde prioriza la posesión y el juego asociativo en el mediocampo.

Christian Cueva tiene contrato con Cienciano hasta mitad de la temporada 2025. (Foto: Ciencianp)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Cienciano está programado para hoy desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 9:30 p.m.; mientras que en Chile, Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima vs. Cienciano se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, Fanatiz y DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

