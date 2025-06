Alejado de la dirección técnica desde hace más de un año, luego de dejar su cargo en César Vallejo por problemas de salud, Roberto Mosquera se tomó un tiempo para hablar sobre el fútbol peruano y la serie de problemas que vienen afectando a su crecimiento desde hace mucho tiempo. Es así que, cuando le tocó hablar de la ‘Blanquirroja’, fue inevitable no mencionar lo hecho por Ricardo Gareca.

El ‘Tigre’ llevó a la Selección Peruana a un Mundial después de 36 años y estuvo a punto de repetir la historia en Qatar 2022, pero la tanda de penales torció la historia y nos regresamos de Doha con un dolor que hasta ahora ha dejado secuelas. Para Roberto Mosquera, el actual seleccionador de Chile no debió irse de la Videna como se fue.

Asimismo, el estratega de 68 años afirmó que el sistema del fútbol peruano ha sido muy ingrato con Ricardo Gareca, pues desde su partida no hubo nadie que siguiera su camino o trabajara sobre la base que dejó. “Fue el final de algo tan importante. Mi padre me enseñó desde muy joven que la gratitud es la memoria al corazón y no hemos sido gratos con Gareca”, comentó en el programa Mesa de Prensa.

Además, recordó una de sus últimas conferencias de prensa y lo que el nacido en Tapiales dijo sobre los problemas que golpean a nuestro balompié. “Él antes de irse una conferencia de prensa en donde hablaba de todos los males del fútbol peruano (...) El técnico de una selección no tiene mucho tiempo para trabajar y dio una muestra que ese era el camino”, añadió.

Ricardo Gareca dirigió a Perú en dos procesos clasificatorios. (Foto: Getty Images)

Como se recuerda, Ricardo Gareca no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para finiquitar su renovación y se marchó a mediados del 2022, justo después de perder el repechaje frente a Australia. Para Mosquera, eso no debió pasar, pues era de los pocos en el mercado con un gran conocimiento sobre el fútbol peruano.

“A un entrenador que nos llevó a un Mundial y que no fue al otro por penales, creo que tenía que seguir, más después de todo lo que dijo. Ahora, puede hacerle incomodado dado a alguien lo que dijo, pero después de seis años acá, tendía el derecho de decir cómo tenía que regirse, cuál es el panorama para salir adelante”, opinó.

Para el tres veces campeón del fútbol peruano, con la salida de Gareca se perdió una gran oportunidad para seguir creciendo. “No fue escuchado, por ahí se dijo que había pedido mucha plata, pero él me dijo que no fue así. Es la palabra de la federación contra la palabra de Gareca. Perdimos una gran oportunidad porque ya conocía el medio”, agregó.

Por estos días, Ricardo Gareca no vive un buen presente con Chile en las Eliminatorias y está al borde de perder toda posibilidad de ir al repechaje. La ‘Bicolor’ pasa por una situación similar, con un proceso clasificatorio con tres entrenadores y sin que ninguno haya sido capaz de dar con la tecla, condenándonos a sacar la calculadora a pesar de que la realidad nos diga que ya estamos eliminados. Quizás algo de razón tenga Mosquera.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana en 96 partidos. (Foto: AFP)

