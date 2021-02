Alianza Lima empieza a mirar al extranjero para fichar a los jugadores que necesita para afrontar la competencia en Segunda División y hay un nombre que suena con fuerza en La Victoria: Luis Luna Quinteros. El defensa ecuatoriano fue ofrecido al elenco de Carlos Bustos y espera que su pase se concrete.

En conversación con Barrio Fútbol, el jugador estuvo al mando del hermano de Carlos Bustos, Fabián Bustos, y señaló que ese podría haber sido una de las razones por las que se convirtió en una posibilidad para el elenco íntimo. “Quizá el ‘profe’ Fabián Bustos, hermano de Carlos Bustos, que me dirigió en Delfín, le sugirió mi nombre para llegar a Alianza”, señaló el jugador.

En la misma línea, el futbolista, que sabe de la importancia de ganarse a la hinchada, aprovechó la entrevista para elogiarla y sostuvo que: “espero se pueda cristalizar (su llegada a Alianza Lima). Matute es un lindo estadio y tienen una gran hinchada”.

Cabe precisar que el jugador de 33 años de edad cuenta con experiencia en clubes como Aucas, LDU de Quito, El Nacional, Guayaquil City, Delfín y Fuerza Amarilla. Además de tener un breve paso por Independiente de Medellín en Colombia.

Wilmer Aguirre sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima: “No pierdo las esperanzas”

Alianza Lima disputará la segunda división esta temporada con el objetivo de regresar a la Liga 1 el 2022. Para lograrlo, se apoyará en la juventud y talento de sus futbolistas; sin embargo, muchos señalan que es necesario que posea una cuota de experiencia para pelear el torneo.

Nombres como Jose Carlos Fernández, Salomón Libman y Wilmer Aguirre sonaron como posibilidad para llegar al cuadro dirigido por Carlos Bustos. El ‘Zorrito’ conversó con Radio Ovación y explicó si existía alguna posibilidad.

“No he tenido contacto con gente de Alianza. Se podría decir que son simplemente comentarios que salen. He tenido conversaciones con algunos clubes, pero nada concreto”, dijo Aguirre.

“Como hincha siempre a fin o principio de año siempre me ilusiono con la posibilidad de regresar. No pierdo las esperanzas de algún día volver a mi casa. Mi sueño es retirarme ahí”, agregó el atacante.

