Con el ánimo a tope en tienda íntima. Hernán Barcos y Jonathan Lacerda llegaron esta mañana a las instalaciones del Colegio Inmaculada para unirse al plantel de Alianza Lima y así arrancar con sus entrenamientos en campo, al mando del profesor Carlos Bustos. Ambos refuerzos tuvieron que pasar por las pruebas médicas pertinentes para tener la autorización respectiva y así estar a la par con sus compañeros de equipo.

“¡Uniendo fuerzas! Nuestros refuerzos Hernán Barcos y Jonathan Lacerda se unieron a los entrenamientos en el Colegio Inmaculada esta mañana. ¡Arriba Alianza!”, publicó la institución blanquiazul en sus redes sociales, junto al video de ambos jugadores incorporándose a los trabajos del elenco dirigido por Carlos Bustos.

Ambos jugadores llegaron a la capital después de Pablo Míguez, por lo que este último se unió a las prácticas un día antes. No obstante, ello no fue impedimento para que no se sintieran como en casa, con el recibimiento del comando técnico y sus compañeros para esta temporada.

Alianza Lima arrancó su pretemporada con casi todo su plantel, ya que el club aún tendría previsto algunos fichajes más, como el de Ángelo Campos. Si bien las negociaciones continúan, aún no se ha anunciado su incorporación de manera oficial, pues aún mantiene un vínculo contractual con Carlos Stein.

Sin embargo, Bustos adelantó que, de tener un fallo favorable para los íntimos en la audiencia que se tuvo el último lunes con Carlos Stein y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el TAS, se sumarían más jugadores, incluso, extranjeros para completar el plantel. Ello, teniendo en cuenta que el libro de pases de la Liga 1 sigue abierto.

“Los escenarios son diferentes en la Liga 1 y en la liga 2. Si se vuelve a Primera, de hecho que sumaremos más jugadores. Hay un tiempo de trabajo que se debe hacer antes de arrancar en una competencia. Pero nos iremos adaptando con el pasar de los días, si vamos a Primera”, precisó el estratega argentino en conferencia de prensa virtual .





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Boca Juniors vs. River Plate: prensa argentina lapidó a Carlos Zambrano por su expulsión en el Superclásico