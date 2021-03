Sporting Cristal tuvo un buen arranque en la Liga 1, con la goleada (4-0) a Binacional. Uno de los autores de dichas anotaciones fue Martín Távara, quien no ha dudado en agradecer su desarrollo como futbolista al club y los consejos que ha recibido por parte de su director técnico, Roberto Mosquera.

“Mosquera influyó en mi carrera como futbolista. Me considero una persona madura dentro del campo y una persona que ayuda mucho a sus compañeros. El profesor me puso las cosas claras y creo que eso ayuda bastante al jugador”, precisó en conferencia de prensa virtual para el canal de YouTube del club.

Del mismo modo, el canterano de la institución precisó que el equipo se viene preparando fuertemente para afrontar el agitado calendario de partidos que se le avecina. “Trabajamos tanto para la Liga 1 como para la Copa Libertadores. El comando técnico decidirá qué jugadores tomará en cuenta para los torneos, pero estamos preparados para lo que se venga”, comentó con respecto a lo que se le afronta a los celestes a corto plazo.

¿En cuánto a lo individual? ¿Qué hizo Távara para mejorar? Su buen desempeño en el campo también tuvo que ser compensado con la marca, tal y como lo confesó: “Me concentré en mejorar un tema que siempre me costaba agregar [la marca] y creo que me está ayudando a ser el jugador que se nota en el campo. Ahora soy mucho más agresivo que antes, mucho más en el tema posicional y creo que se están dando las cosas”.

“Aplico la agresividad en la marca porque en algunos entrenamientos me costaba mucho, me faltaba ese pequeño plus. Es algo que me motivó a trabajar duro y se dio el año pasado y creo que estoy por ese camino”, explicó, no sin antes mencionar que estos detalles los que se consideran para una futura convocatoria a la Selección Peruana, a la espera de que Ricardo Gareca lo llame para la Copa América o las Eliminatorias a Qatar 2022.

En ese sentido, confesó que su meta es y seguirá siendo ser llamado a vestir la Blanquirroja, así como migrar al exterior: “Mi meta es siempre ser considerado en la selección, como participar en los microciclos. Creo que cada idea de juego [Cristal y selección] son diferentes y trato de adaptarme a cada uno. [...] Ir al extranjero también es otra de mis metas, trabajo para eso”. El mediocampista cuenta con 10 goles con la camiseta bajopontina y más de 70 partidos. Es el momento de la consolidación.





