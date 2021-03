La distancia entre Rivera y Montevideo es apenas de 505 kilómetros, pero en la adolescencia podría parecer la de dos continentes. Quizás así se entienda mejor por qué a Jonathan Lacerda no le costó alejarse de casa a lo largo de su carrera: desde que dejó Uruguay en el 2009, nunca más regresó: Santos Laguna, Atlas, Puebla, Necaxa, Olimpia, Dorados de Sinaloa, Celaya, Juárez, Salamanca y, claro, Alianza Lima.

Su hoja de vida está llena de pasajes emotivos: el día que rompió el lazo (por algunas horas) con su hermano tras marcarle a Peñarol; el gol que salvó a su equipo del descenso; y la temporada que estuvo bajo las órdenes de Carlos Bustos. Recuerdos que lo llevan de nuevo a ese bus que lo trasladó hasta Wanderers de Montevideo, club del que ahora se proclama hincha.

El defensor ha confesado al canal de YouTube ‘Peligro de gol’ que no se trata de un ‘agradecimiento a la institución’, sino que “me volví hincha de Wanderers desde el primer momento en el que llegué”. Ese escudo lo envolvió desde los 15 años, no solo por su estilo de juego, sino porque le dio esa familia que necesitaba en su época de adolescente.

Jonathan Lacerda defendió las camisetas de Wandereres, Santos Laguna, Atlas, Puebla, Necaxa, Santos Laguna, Olimpia, Dorados, Celaya, Juárez y Salamanca. (Foto: Agencias México)

México querido

Su crecimiento en el elenco uruguayo llamó la atención de clubes extranjeros, entre ellos el Santos Lagunas, que rápidamente negoció su compra. Con 22 años tomó un avión para México y así empezó su vida en tierras aztecas.

Uno de los clubes que no lo olvida es Puebla. La ‘Franja’ tuvo en dos oportunidades al zaguero uruguayo, con quien desarrollaron una relación de amor y odio. El primero se dio por lo hecho durante su paso en el 2012: anotó frente a Atlas en el Clausura 2013 y así se salvaron de la baja (según sus registros en Google, ha sigo el gol que más gritó en toda su carrera).

Sin embargo, meses después, su bajo desempeño en los partidos terminó por desencantar a los hinchas de Puebla, quienes aún recuerdan el choque frente a Pachuca, donde los errores defensivos terminaron por quitarles la oportunidad de clasificar a la liguilla. Ahora, si de decepciones se trata, nada peor que un hermano mayor enojado...

Una Copa Libertadores para el recuerdo

En el 2014, Jonathan Lacerda tuvo la oportunidad de disputar su primera y única Copa Libertadores, aunque para su mala suerte, tendría que enfrentar al equipo del que toda su familia es hincha: Peñarol. Vestía por segunda vez la camiseta de Santos Laguna y sabía que debía dar lo mejor de sí, aunque ello implique incomodar a los suyos.

Lo que nunca se imaginó es que aquella tarde del 19 de febrero, en el estadio Centenario, todo terminaría con victoria y gol incluido. A los 54′ del compromiso, el defensa aprovechó la asistencia de Carlos Quintero y abrió el marcador (el cotejo, finalmente, quedó 2-0 a favor de los aztecas).

Como el propio jugador cuenta, a su salida del estadio, hubo un detalle que no esperó, pero que reafirmó el fanatismo que se vive en casa. “Recuerdo que mi hermano me saludó de lejos, como diciendo ‘no te acerques’. Luego me dijo: ‘Te felicito por el partido. Buen gol’. Estaba enojadísimo”, le confesó a ‘Peligro de gol’.

Carlos Bustos por partida doble

Durante su etapa en México (más de 10 años) también buscó el ascenso. A inicios del 2015, Jonathan Lacerda llegó a Dorados de Sinaloa con el objetivo de conseguir el anhelado pase a la Liga MX. El reto era complicado, pero tuvo al mando a Carlos Bustos, quien ahora lo dirigirá en Alianza Lima.

En aquella mitad del 2015, el uruguayo fue crucial en los registros. En 19 partidos, Dorados sumó 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas, llegando a quedarse con el pase a Primera División. Ahora, seis años después, se reencuentran nuevamente para pelear por el cupo a la Liga 1. Lo que es el destino.

Desde el 2010 hasta hoy, que ha sido anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, no ha vuelto a defender a ningún equipo de Uruguay. Lacerda jamás imaginó que su partida de casa a los 15 años, desde su ciudad natal en Rivera, terminaría siendo más larga de lo esperado. No pierde la fe de algún día volver a Wanderers, pero -de momento- ello tendrá que esperar, pues tiene un compromiso en Perú. En La Victoria, su nuevo hogar.





