Defendió (gracias a su buen pie... con clase) la camiseta de Alianza Lima en dos procesos: entre 1998-2003 y luego del 2008 al 2013. En medio de ello, alcanzó el título nacional en el centenario (2001) y también dos años después. Por ello, todo lo que dice Henry Quinteros siempre tendrá eco para el hincha íntimo, sobre todo si se da en medio del aniversario de la institución (120).

El exvolante victoriano, por supuesto, se refirió al presente que vive Alianza Lima: esta temporada disputarán la Liga 2. Pese a ello, el ‘Pato’ considera que este tropiezo los hará más fuertes: “Hay que afrontar la situación actual del equipo como el equipo más grande del Perú. Estos contextos nos hacen más fuertes”.

También se refirió qué se necesita en un presente como el que se vive en La Victoria para escapar del mal momento. “La institución tiene que recuperar esa identidad y amor propio para poder afrontar estas situaciones”, expresó en Gol Perú. Ojo, para Quinteros el panorama hubiera sido distinto si el año pasado ingresaba gente a los estadios...

“Con Matute lleno, otra hubiese sido la historia. El tema de la pandemia complicó a todos”, sostuvo. A su vez, el excampeón con los íntimos, en el 2001 y 2003, no dudó en referirse al plantel que estuvo en la última campaña.

“Siento que había buenos jugadores y de mucha calidad, pero como grupo no estaban compenetrados para poder lograr los objetivos”, indicó. No fue lo único: “Vestir la camiseta del equipo no es solo jugar los fines de semana, sino también entrenar, concentrar bien y ser disciplinado”.

A propósito de la identidad, esto fue lo que añadió el exmediocampista de Alianza Lima: “Ser jugador e hincha siempre tiene un plus importante y más aún en estas situaciones tan complejas”.

