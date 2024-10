Huánuco vuelve a sonreír. La herida del año pasado (no ascendió luego de una dramática definición ante Los Chankas) ya cicatrizó y hoy solo se siente alegría y satisfacción. Alianza Universidad firmó una temporada de ensueño y jugará -después de cuatro años- en la Primera División del fútbol peruano. Paul Cominges es el artífice del equipo que ha sido una verdadera máquina en la Liga 2 2024 (el mejor del campeonato, con diferencia). Sin embargo, el sueño todavía no termina: este domingo se juega el partido decisivo por el título ante Juan Pablo II. A puertas de este encuentro, Depor conversó con Junior Viza, futbolista del club huanuqueño, acerca del trabajo que realizaron en la campaña y la alegría que siente el equipo y el pueblo por regresar a la Liga 1.

“Nos lo propusimos desde el primer día”

Alianza Universidad sacó una buena ventaja a sus rivales en los dos primeros torneos del año: la fase regional y la fase de grupos. En la primera etapa, acabó como líder con 29 puntos (seis más que FC San Marcos); mientras que en la segunda terminó en el primer lugar con 24 unidades (siete más que Deportivo Llacuabamba). Luego, en los play offs, enfrentó a Santos FC en las semifinales. Ganó los dos partidos: 2-0 en Nazca y 3-1 en Huánuco. “Ha sido un año bueno para nosotros en los tres campeonatos que se han jugado: la primera rueda, la segunda rueda y los play offs. Hemos sido un equipo que marcó mucha diferencia. Nos lo propusimos desde el primer día en que llegamos: poner a Alianza Universidad donde merece estar”, dijo Junior Viza.

El exjugador de Alianza Lima valoró el trabajo hecho por la dirigencia, el comando técnico y los futbolistas. “Es un club que viene trabajando muy bien desde hace ya varios años, y es el tercer año consecutivo que viene trabajando con el mismo entrenador, con la gran mayoría de jugadores. Es un proyecto que han respetado. Esto ha sido muy importante y ahora se ven los frutos. Es lo que se ha visto reflejado en el año. La unión que hemos tenido, el compromiso, sabiendo que era un campeonato que necesitaba tener chicos Sub 20, Sub 23, obligatorios en campo, creo que lo mejor fue priorizar el bien grupal que personal. Esa fue la clave del equipo”, sostuvo al respecto.

Los números de Alianza Universidad ratifican la enorme temporada que hizo: 22 partidos jugados, 16 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Además, marcó en cincuenta ocasiones y recibió veinte tantos. La felicidad es inmensa en Huánuco por la forma en que se logró el ascenso. No obstante, queda un paso para que la alegría sea total: derrotar el domingo a Juan Pablo II. “Sabemos que será un partido complicado, porque tiene buenos jugadores, por algo está en esta instancia. Ascendimos, era lo que anhelábamos, pero esto no termina aquí. Ahora vamos por el título, porque queremos también regalarle el título a la ciudad de Huánuco, a nosotros mismos, a la dirigencia que se ha portado de lo mejor”, añadió.

La celebración de Alianza Universidad tras conseguir el ascenso. (Foto: Alianza Universidad)

El primer ascenso de su carrera

Junior Viza ha tenido una larga carrera en el fútbol peruano y también llegó a jugar algunas temporadas en Israel. A sus 39 años se siente bien físicamente y, cuando le ha tocado ingresar a los partidos de Alianza Universidad, lo ha hecho de gran forma. Ganó torneos cortos y también títulos nacionales. Si hay un trofeo que le falta es el de la Segunda División del fútbol peruano. “Sé que ya estoy de repente grande, de números, pero tengo muchas ganas, estoy disfrutando al máximo esta linda profesión, y lo disfruto al lado de mis compañeros que me hacen muy feliz. Me siento bien para continuar. No sé qué pasará. Lo único que hago es disfrutar el momento. Y ahora voy por ese título”, indicó.

Además, el exfutbolista de Juan Aurich consiguió el primer ascenso de su carrera. “Estoy muy contento de haber logrado este ascenso con Alianza Universidad. Yo lo venía luchando hace muchos años, tengo varios años jugando Segunda División, es mi primer ascenso, así que es especial para mí. Es especial también por la forma en que se ha dado, por el club, que es serio y merece estar en Primera División. Hay un gran comando técnico, es uno de los mejores del país. También hay unos chicos que tienen mucho futuro. Esto me da mucha alegría”, manifestó.

Junior Viza logró el primer ascenso en su carrera como futbolista. (Foto: Composición)

Enfocados en lo que pueden hacer

Alianza Universidad superó sin problemas la semifinal; sin embargo, en el otro enfrentamiento entre Juan Pablo II y Comerciantes FC, el pase se definió en una electrizante tanda de penales. Eso sí, el encuentro estuvo envuelto en polémica debido a un terrible error del arbitraje, que convalidó un gol en posición adelantada del equipo de Lambayeque. “Se está hablando bastante del gol que le cobran a Juan Pablo, y que estaba en off side, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Se ha hablado mucho por lo mismo que se dice, que es el equipo del presidente de la Federación, y un montón de cosas que se especulan, pero en lo personal no tengo nada que decir”, comentó el jugador del club de Huánuco.

“Eso ya queda en un segundo plano para nosotros. Sabemos que tenemos un buen equipo y que vamos a afrontar el partido de la mejor forma. Nosotros vamos a ir a enfrentar a un Juan Pablo que tiene buenos jugadores y vamos por ese título. Depende de nosotros y nadie más”, agregó Junior Viza. Eso sí, hizo hincapié en que el arbitraje tiene que mejorar. “Los últimos partidos han estado poniendo árbitros FIFA, pero han tenido sus errores. A nosotros nos expulsaron a dos en un partido y no eran para expulsiones. Gracias a Dios ganamos con nueve hombres. Pero ahora solo estamos enfocados en el domingo, en hacer las cosas bien como las venimos haciendo. Estamos en esa capacidad. Más nos preocupa hacer las cosas bien”, destacó.

Paul Cominges, técnico de Alianza Universidad, tras lograr el ascenso. (Foto: Alianza Universidad)

Listos para la final del domingo

Alianza Universidad no tuvo mucho tiempo para celebrar el ascenso porque este domingo 20 de octubre ya tiene que jugar la gran final de la Liga 2 2024. La meta es ganar el título y llegar a la Primera División por todo lo alto. El plantel está en Lima desde el sábado y se espera que miles de hinchas huanuqueños lleguen en las próximas horas a la capital para acompañar al equipo. Palpitando un poco la definición, Viza recordó que pudieron vencer a Juan Pablo II en Huánuco.

“Ganamos de local por 2-0, y el partido allá en Chongoyape fue un empate 1 a 1. El primer tiempo fue muy parejo, en el segundo ellos hicieron las cosas bien e igualamos. Los dos fueron partidos muy buenos. Sabemos que tienen buenos jugadores, pero confiamos en cada compañero, en el trabajo que venimos haciendo durante este tiempo. Y lo único que nos toca hacer el domingo es lo mismo que venimos haciendo”, sentenció el deportista.

Es importante recordar que la final entre Alianza Universidad y Juan Pablo II se jugará en el estadio Iván Elías Moreno, desde las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. La transmisión en territorio peruano estará a cargo de la señal de Nativa TV. Recuerda que en Depor te traemos la mejor previa de todas, el minuto a minuto y también las incidencias. Sin duda, se viene una final apasionante a partido único.





