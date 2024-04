Sin partir como favorito, Deportivo Garcilaso visitó a Lanús con la intención de robar puntos en Argentina y meterse en la pelea por quedar primero en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2024. No obstante, la temprana expulsión de Luis Urruti –tan solo a los 12′ del primer tiempo– hizo que todo se pusiera cuesta arriba para los cusqueños y el 2-1 final terminó siendo más que digno por todo el panorama que tuvieron que afrontar. Respecto a esta acción, Diego Penny estuvo en desacuerdo con la decisión del árbitro y consideró que el exdelantero de Universitario no debió ver la tarjeta roja.

A su llegada a la capital, el capitán del ‘Rico Garci’ argumentó que árbitro paraguayo José Méndez magnificó la falta de Urruti porque este se resbaló, provocando un pisotón sobre Felipe Peña Biafore. El colegiado se apoyó en sus colegas del VAR para corroborar la jugada y no dudó en expulsar al atacante. Asimismo, Penny sostuvo que a partir de dicha inferioridad numérica tuvieron que aguantar más de la cuenta, algo que hasta cierto punto hicieron bien, pero Lanús encontró el 2-1 en el segundo tiempo.

“Me queda la sensación que la expulsión fue injusta, sucede que en la Sudamericana u otros torneos internacionales hay cosas que no se cobran y en cámara lenta todo es súper más peligroso, se agranda más. Pienso que no fue una jugada que pudo provocar alguna lesión, simplemente fue con violencia porque ‘Tito’ (Urruti) se resbaló. Jugar con diez hombres casi 80′ siempre es complicado, y si bien pudimos aguantar, ellos encontraron el gol y todo se nos complicó mucho más”, manifestó.

En esa misma línea, Diego Penny afirmó que algunas decisiones de la terna arbitral fueron incongruentes, poniendo como ejemplo una acción en la que fue a despejar el balón con un cabezazo y le pusieron el brazo para obstruirlo. Para él esa jugada fue una clara falta, pues fueron a tocarlo con intención, sin embargo, no cobraron nada a pesar de que también la revisaron en el VAR. Pese a esto, el portero de 39 años no quiso justificar la derrota de Garcilaso y le dio los méritos a Lanús por quedarse con los tres puntos.

“En la última jugada, fui a cabecear y me pusieron el brazo para no dejarme accionar, caigo, pero la revisaron y tomaron su decisión, pero espero que no sea por nacionalidad o por el equipo que eres. Igual siento que Lanús fue superior a nosotros. Nosotros propusimos, salimos con una idea de juego pero por la expulsión no se dio. Igual el equipo tuvo rebeldía para seguir peleando. Nos regresamos con la manos vacías pero aún nos quedan dos partidos de local que tenemos que ganarlos”, agregó.

Finalmente, Diego Penny apuntó a voltear rápidamente la página para enfocarse en el duelo que sostendrán con Sporting Cristal en casa, con el objetivo de volver a ganar después de dos jornadas. Recordemos que Garcilaso empató por 2-2 con ADT en la fecha 10, y cayó por 1-2 con Comerciantes Unidos una semana antes. Así pues, los dirigidos por Bernardo Redín registran dos empates, seis derrotas y tan solo dos triunfos en las diez primeras jornadas del Torneo Apertura 2024, por lo que necesitan ganar para no estancarse en los puestos de descenso.

“Este lunes tenemos la obligación de ganar para mejorar nuestra posición en el campeonato. Cristal está bien armado y solo está enfocado en el campeonato local, será duro pero también para ellos. A Cristal le tengo cariño al igual que a todos los equipos en donde jugué, pero hoy defiendo a Garcilaso y haremos todo lo posible para sacar los tres puntos”, puntualizó.





¿Qué se le viene a Garcilaso?

Luego de perder por 2-1 con Lanús, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sporting Cristal por la décima primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el lunes 15 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play y Fanatiz.





