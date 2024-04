Desde hace rato que el fútbol peruano viene estando en el ojo de la tormenta, no solo por los cuestionamientos sobre supuestos amaños de partidos –con árbitros y jugadores involucrados–, sino también por el pésimo estado de los recintos deportivos que albergan los encuentros de la Liga 1 Te Apuesto y la Liga 2. Esta vez la cosa fue a mayores, pues Miguel Curiel, futbolista de Deportivo Llacuabamba, decidió denunciar las lamentables condiciones de Estadio San Luis –ubicado en la ciudad de Bagua Grande, en Amazonas– previo al encuentro frente a ADA Jaén.

A través de una publicación en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el delantero subió un video donde se puede apreciar el estado calamitoso del recinto selvático, que en su momento pasó por la revisión y posterior aprobación de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (CL-FPF). Precisamente Curiel se dirigió a las autoridades el máximo ente rector del fútbol peruano: “No puede ser posible que habiliten un campo en estas condiciones. ¿Hasta cuándo, FPF?”, sostuvo.

En esa misma línea, el experimentado atacante –con pasado en clubes de Primera División como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, entre otros– agregó de manera sarcástica que esas son las condiciones en las que los jugadores practica el fútbol profesional. “Este es el campo que aprueba la Federación, miren. ¿Hasta cuándo? Increíble, de verdad. Fútbol profesional, así jugamos”, añadió.

Paul Pérez, periodista de ATV Deportes, respaldó lo dicho por Miguel Curiel y agregó lo siguiente: “No se puede creer el campo aprobado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. En esas condiciones inicia la Liga 2 en Bagua Grande. Así jugarán ADA vs. Llacuabamba. Bien Miguel Curiel en exponerlo”. Este asunto generó múltiples comentarios en las redes sociales, todos en contra de la FPF y su mal manejos de los torneos en el Perú.

Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades a cargo de la organización de la Liga 2, ni mucho menos de los directivos de ADA Jaén. Es evidente la incomodidad de Curiel y el resto de jugadores del Deportivo Llacuabamba, pues jugando en las condiciones en las que está en el Estadio San Luis, no solo es imposible llevar a cabo un buen partido de fútbol, sino también podría provocarles alguna lesión de gravedad. Esta película de terror no parece tener un final.

¿Cómo quedó el partido entre ADA Jaén y Llacuabamba?

En cuanto al desarrollo del partido, válido por la fecha 1 de la Zona Norte de la Liga 2 2024, ADA Jaén y Deportivo Llacuabamba empataron por 1-1 en el Estadio San Luis de Bagua Grande. Si bien los visitantes estuvieron cerca de llevarse los tres puntos a casa gracias a la anotación de Eduardo Acevedo a los 16′, los dirigidos por Marcelo Grioni rescataron el empate definitivo con un providencial tanto de Santiago Silva a los 81′.





