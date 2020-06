La Liga 1 ya tiene el visto bueno para reanudar sus actividades, pero poco se ha hablado de la Segunda División. Al respecto, el presidente de la ADFP-SD, Arturo Sánchez, manifestó que la Liga 2 también está dentro de los protocolos aprobados para el fútbol profesional, pero no se ha dejado claro su panorama para este año.

“Estaba proyectado que desciendan cuatro equipos de la Liga 1, la intención es que el próximo año hayan 18 equipos en Liga 1 y 12 en Liga 2; mientras que para el 2022 llegar a 16 en Liga 1 y 14 en Liga 2. Entendiendo que este año no haya Copa Perú, pero aún hay que ver qué dice la FPF finalmente. Si no habría ascenso, no tendría sentido jugar el campeonato”, afirmó Sánchez para Ovación.

Asimismo, especificó que anteriormente ya se había reunido con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, donde "se nos confirmó que estaban haciendo todo lo posible para que haya Liga 1 y Liga 2, pero repito, si no hay posibilidad de ascenso para la Liga 2 no tiene sentido que se juegue un campeonato”.

De acuerdo a Sánchez, los protocolos aprobados incluyen a la Liga 1 y a la Liga 2, para ello se habría destinado un presupuesto y ya se tendría un contrato con el Consorcio y la FPF para los gastos pertinentes, especialmente, luego de que se acordara que todos los encuentros se disputarán en Lima.

“Todos los presidentes de la Liga 2 estamos trabajando para que haya campeonato a partir del mes de agosto. Sabemos que en circunstancias normales es imposible una Liga 2 sin público, económicamente no tendríamos cómo sostener a nuestros planteles”, apuntó Sánchez.

De momento, aún no se ha mencionado sobre la reanudación de la Segunda División. El que se jueguen los partidos en una sola sede, según apunta el mandamás de la ADFP-SD, sería un buen comienzo, ya que "en las condiciones habituales, se tiene que viajar mucho e ir a las provincias más golpeadas por la pandemia sería complicado”.

