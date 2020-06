Perú se sumió en una estricta cuarentena desde el 16 de marzo, paralizando todas las actividades, incluyendo el fútbol. Así lo ha estado haciendo el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien en más de una oportunidad lo ha mencionado; sin embargo, después de 79 días de confinamiento, no niega las ganas de estar de nuevo con los suyos.

“He acatado todo lo que ha marcado el Gobierno. No he hecho nada fuera de lo que ellos han pedido. He estado cumpliendo todo, pero si se da la posibilidad de estar pronto con mi familia, por su puesto que me encantaría compartir con ellos al menos unos días”, sostuvo el estratega argentino para Depor.

Pese a la distancia, ya que su familia se encuentra en Argentina, el ‘Tigre’ no ha pasado solo la cuarentena. Almendra, una perrita Collie, ha sido su fiel amiga durante estos días de confinamiento.

“Ella es una niña. Yo no soy de tener animales en casa, sí he tenido mascota de chiquitito con mi mamá, después un gato, pero no soy de tener una viviendo solo. Es la primera vez que me ha tocado una perrita después de muchos años. La verdad que me entretiene”, agregó con una tierna sonrisa.

Ricardo Gareca se acompaña de su mascota, Almendra, en estos días de aislamiento social.

Reafirma su compromiso con la Selección

La cuarentena ha sido un periodo de reflexión para el entrenador de la Selección Peruana. Pese a las limitaciones, Ricardo Gareca admite que se siente con más ganas de volver a trabajar con sus dirigidos, pues es lo que le apasiona.

“Se extraña la libertad, de disponer de su tiempo, pero cuando se toman medidas así de estrictas uno empieza a añorar todos los detalles de la vida. Lo que me renueva es las ganas de trabajar y el compromiso que tengo con el país, eso no cambia, al contrario, lo fortalece. La determinación de cada país lo va a hacer salir adelante”, concluyó.

