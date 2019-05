Liga 2: todos los resultados de la primera fecha | EN VIVO

¿Te imaginas a Atlético Grau y Juan Aurich en la Liga 1? Sí, sería emocionante, pues son dos equipos históricos. Ese es el sueño de Piura y Chiclayo, dos de las ciudades más importantes del norte del país. Para eso pelearán en la Liga 2 que arranca hoy.

El 'albo' comandado por Wilmar Valencia, quiere el título en el año de su centenario. Los chiclayanos, dirigidos por Jorge Benítez, tienen el mismo objetivo. Por eso esta tarde en Bernal, ambos darán todo para comenzar la Liga 2 con el pie derecho.

El club 'patrimonio de Piura' vuelve a apostar por el colombiano Steven Aponzá en ataque, en 2018 marcó ocho goles en 20 partidos. Para que el ascenso no se escape llegaron jugadores experimentados como Jair Yglesias, Jonathan Acasiete, Matías Sen y el '1' charrúa Ezequiel Hernández.

El 'Ciclón' por su parte, tiene como figura en ataque a Alfredo Carrillo. En el arco estará Jesús Cisneros, acompañados por varios juveniles de buena proyección.

Otro equipo que quiere el título es Cienciano. El 'Papá', que es dirigido por Duilio Cisneros, espera que este sea su último año en el ascenso. Aunque el debut no será fácil pues Coopsol se armó pensando en ser protagonista. La Liga 2, de hecho estará de candela.

Liga 2: los doce equipos que integran la Segunda División [FOTOS]



Liga 2: todos los resultados de la primera fecha

Domingo 19 de Mayo:



Atlético Grau vs. Juan Aurich

Estadio: Municipal (Bernal)

Hora: 1:00 pm.



Los Caimanes vs. Comerciantes

Estadio: Municipal de la Juventud (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Cienciano vs. Coopsol

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. Santos FC

Estadio: Aliardo Pérez Soria (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm.



Partidos desprogramados:



Sport Victoria vs. Alianza Atlético

Unión Huaral vs. Santa Rosa

