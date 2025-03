Luego de una larga espera, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizó este martes 11 el sorteo del fixture de la Liga 2 para la temporada 2025. A diferencia de las ediciones anteriores, existen varias modificaciones al formato del torneo de acenso, así como la cantidad de equipos participantes. Solo ascenderá de manera directa el ganador de la gran final, mientras que el perdedor tendrá que disputar un repechaje para pelear por un cupo a la Primera División. Todos los detalles a continuación.

Para empezar, la Liga 2 contará con tres fases de competición. La primera de ellas se llama Etapa Regional, donde los 15 equipos participantes serán divididos en dos grupos de 8 y 7 integrantes cada uno. El criterio para la división fue por cercanía geográfica y, de acuerdo a las bases del torneo, jugarán en un sistema de todos contra todos en partidos de ida y vuelta dentro de su propia llave.

Así quedó el fixture de la Liga 2.

Posteriormente, se dará paso a la Fase de Grupos, donde los 15 equipos volverán a ser divididos en tres grupos bajo la siguiente premisa: aquellos que finalizaron del 1º al 5º lugar de la Etapa Regional formarán dos grupos con cinco equipos cada uno para pelear el ascenso en partidos de ida y vuelta (10 fechas). Y, por otro lado, los que finalizaron del 6º al 8º lugar formarán un grupo que luchará por evitar el descenso.

Una vez finalizada esta etapa, comenzará la ronda más emocionante: los Playoffs. Aquí, los tres primeros de cada grupo clasificarán a instancias decisivas que coronarán a un solo campeón y, por ende, al próximo integrante directo de la Liga 1 del próximo año. Sin embargo, existe un hecho curioso: el subcampeón, que además tendrá un boleto en la máxima categoría, se definirá por un repechaje y no al perder la final .

Asimismo, se confirmó que para esta temporada en la Liga 2 cada equipo tendrá que tener, como mínimo, cuatro jugadores Sub 23 en el campo de juego. De igual manera, se supo que no habrá límite de inscripción para futbolistas nacionales y los clubes podrán registras como máximo a cinco jugadores del exterior. Ojo aquí, solo cuatro de ellos podrán jugar de manera simultánea.

Así se jugarán los Playoffs de la Liga 2.





¿Por qué se cambió el formato de la Liga 2?

A propósito de la modificación del formato, Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), se refirió al respecto y aseguró que la Liga 2, a diferencia de la Primera División tiene sus particularidades. “Nos acompaña un público distinto al de la Liga 1. El formato que se instauró el año pasado ha caminado bastante bien, hemos decidido mantenerlo y darle una vuelta de tuerca para que el ascenso se defina en los últimos partidos y no en las semifinales”, explicó.

Además, opinó sobre los ascensos a la Liga 1: “La diferencia está en que el año pasado se definieron los ascensos en las semifinales, este año será en la final y en el partido de repechaje. Creo que estamos iniciando de una manera más ordenada”.

Respecto a los estadios y la infraestructura para este año, Gonzales aseguró que no tendrán inconvenientes: “Nuestro país tiene un déficit de escenarios deportivos, ya se están visitando los estadios que han presentado los clubes, todavía no han salido las resoluciones de aprobación pero no tenemos duda que vamos a llegar con los estadios aprobados al inicio del torneo”.