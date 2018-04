Segunda División: mira la programación completa de la fecha 1 del torneo de ascenso

Rompen fuegos. Este domingo 8 de abril arranca la Segunda División 2018 que tendrá un formato novedoso y podría tener tres equipos en la máxima categoría en 2019. Con un formato novedoso donde habrá emoción hasta el final, se confirmó la programación de la primera fecha.

El partido inaugural, el que da inicio a este largo certamen, es el que pinta como el más entretenido de la jornada. César Vallejo recibe en Trujillo a Deportivo Coopsol, dos euqipos que prometen ser animadores del certamen en el que Cienciano descansa en la jornada inicial.

Este año, el torneo de Segunda División tendrá como novedad que al finalizar el certamen regular (partidos de ida y vuelta), los ocho primeros jugarán un octogonal final (llaves de eliminación directa) para definir al campeón y nuevo inquilino del Descentralizado 2019.

Pero no será el único que subirá. Los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar del torneo de Segunda División jugarán una liguilla final (formato todos contra todos) con los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar de Copa Perú para definir a los últimos dos clubes que ascenderán.

Con esas novedades, mira la programación de la fecha 1 del Torneo de Segunda División que se jugará de forma íntegra el domingo 8 de abril.

Domingo 8 de abril



César Vallejo vs. Coopsol

Estadio: Mansiche de Trujillo

Hora: 11:00 am.



Juan Aurich vs. Serrato Pacasmayo

Estadio: Municipal de Chongoyape

Hora: 1:00 pm.

Atlético Grau vs. Santa Rosa

Estadio: Municipal de Bernal

Hora: 1:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Alianza Atlético

Estadio: Municipal de Espinar

Hora: 3:00 pm.



Sport Victoria vs. Los Caimanes

Estadio: Picasso Peratta de Ica

Hora: 3:30 pm.

Hualgayoc vs. Sport Loreto

Estadio: José Gálvez de Hualgayoc

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Julio Lores Colán de Huaral

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Cienciano

